Nuri Şahin'e henüz 25. saniyede şok! Dortmund - Leverkusen maçında ilk 20 dakikada tam 4 gol!

Nuri Şahin yönetimindeki Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında sahasında Leverkusen'i konuk etti.

HENÜZ 25. SANİYEDE

Karşılaşmanın henüz 25'inci saniyesinde atılan gol dikkat çekti. Leverkusen maçın henüz başında Nathan Tella'nın ayağından harika bir gol buldu.

20 DAKİKADA TAM 4 GOL!

Müsabakanın henüz 8. dakikasında ise sahneye Patrik Schick çıktı. Hincapie'nin sol çaprazdan içeriye çevirdiği topa dokunan Schick farkı 2'ye çıkardı.

Nuri Şahin yönetimindeki Dortmund, aradığı golü 12. dakikada Jamie Bynoe-Gittens ile bulsa da, sadece 7 dakika sonra kalesinde Patrik Schick'in ayağından bir gol daha gördü.