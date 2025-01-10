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Nuri Şahin'e henüz 25. saniyede şok! Dortmund - Leverkusen maçında ilk 20 dakikada tam 4 gol!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
10.01.2025 23:17
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Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında Dortmund ile Leverkusen karşı karşıya geldi. Nuri Şahin yönetimindeki Dortmund, 25'inci saniyede şoku yaşadı. İşte detaylar...

Nuri Şahin'e henüz 25. saniyede şok! Dortmund - Leverkusen maçında ilk 20 dakikada tam 4 gol!

Nuri Şahin yönetimindeki Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında sahasında Leverkusen'i konuk etti.

HENÜZ 25. SANİYEDE

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Karşılaşmanın henüz 25'inci saniyesinde atılan gol dikkat çekti. Leverkusen maçın henüz başında Nathan Tella'nın ayağından harika bir gol buldu.

20 DAKİKADA TAM 4 GOL!

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Müsabakanın henüz 8. dakikasında ise sahneye Patrik Schick çıktı. Hincapie'nin sol çaprazdan içeriye çevirdiği topa dokunan Schick farkı 2'ye çıkardı.

Nuri Şahin yönetimindeki Dortmund, aradığı golü 12. dakikada Jamie Bynoe-Gittens ile bulsa da, sadece 7 dakika sonra kalesinde Patrik Schick'in ayağından bir gol daha gördü.

Anahtar Kelimeler:
Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Nuri Şahin dortmund
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