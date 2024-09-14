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  4. Nuri Şahin'i Dortmund'da durdurabilene aşk olsun! 6 gollü maçta Bayern Münih'in önünde liderliğe oturdu

Nuri Şahin'i Dortmund'da durdurabilene aşk olsun! 6 gollü maçta Bayern Münih'in önünde liderliğe oturdu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.09.2024 08:38
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Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, sahasında ağırladığı Heidenheim'i 4-2'lik skorla mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Nuri Şahin'in Dortmund takımına oynattığı oyun otoriteler tarafından tam not aldı.

Nuri Şahin'i Dortmund'da durdurabilene aşk olsun! 6 gollü maçta Bayern Münih'in önünde liderliğe oturdu

Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Borussia Dortmund, kendi evinde Heidenheim'ı konuk etti. Signal Iduna Park'taki mücadele yine bildiğimiz gibi kapalı gişe oynandı.

NURİ ŞAHİN FARKI

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Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Donyell Malen, 17 ile 41'de Karim Adeyemi ve 90. dakikada penaltıdan Emre Can attı. Heidenheim'da 39. dakikada Marin Pieringer ve 74. dakikada Maximilian Breunig'in penaltı golleri mağlubiyeti engel olamadı.

Müthiş bir oyun oynatan Nuri Şahin'e Almanya basını tarafından tam not verildi.

LİDERLİĞE OTURDU

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Dortmund, ligde 3 maç sonunda 7 puana ulaşarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
Nuri Şahin dortmund
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