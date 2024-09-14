Nuri Şahin'i Dortmund'da durdurabilene aşk olsun! 6 gollü maçta Bayern Münih'in önünde liderliğe oturdu

Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Borussia Dortmund, kendi evinde Heidenheim'ı konuk etti. Signal Iduna Park'taki mücadele yine bildiğimiz gibi kapalı gişe oynandı.

NURİ ŞAHİN FARKI

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Donyell Malen, 17 ile 41'de Karim Adeyemi ve 90. dakikada penaltıdan Emre Can attı. Heidenheim'da 39. dakikada Marin Pieringer ve 74. dakikada Maximilian Breunig'in penaltı golleri mağlubiyeti engel olamadı.

Müthiş bir oyun oynatan Nuri Şahin'e Almanya basını tarafından tam not verildi.

LİDERLİĞE OTURDU

Dortmund, ligde 3 maç sonunda 7 puana ulaşarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.