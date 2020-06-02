Nuri Şahin için transfer açıklaması

Werder Bremen'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nuri Şahin'in adı Fenerbahçe ve Galatasaeray ile anılırken, sportif direktör Frank Baumann tecrübeli orta sahanın takımdaki geleceği hakkında konuştu.

Alman basınına kısa bir demeç veren Baumann Nuri Şahin ile görüştüklerini söyleyerek, "İki tarafın da geleceği nasıl gördüğü ile ilgili ön görüşme yaptık ancak henüz bir şey kararlaştırılmadı" dedi.

Öte yandan Alman basınında yer alan haberlerde, 1 Şubat'taki Augsburg maçından bu yana forma giymeyen Nuri Şahin'in Werder Bremen'de kalmasının beklenmediği ifade edildi.

NURİ ŞAHİN'İN PERFORMANSI

Sakat olduğu açıklanan Nuri Şahin son 8 maçtır formasından uzak kalırken, ligde 16 maçta oynadı ve 3 asist yaptı. 31 yaşındaki oyuncu kupada çıktığı tek maçı asistle kapattı.

