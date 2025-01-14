Nuri Şahin'in Dortmund'u siyahla beyaz gibi! Tam 6 golün atıldığı maçta dikkat çeken istatistik...

Almanya Bundesliga'nın 17. haftasında Holstein Kiel ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

TAM 6 GOL

İlk yarıyı 3-0 geride kapatan Borussia Dortmund, Holstein Kiel karşısında sahadan 4-2 mağlup ayrıldı. Ev sahibi ekip, gollerini Shuto Machino, Phill Harres, Bernhardsson ve Fiete Arp'ın ayağından buldu. Dortmund'un Giovanni Reyna ve Jamie Bynoe-Gittens ile bulduğu goller ise mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

NURİ ŞAHİN'İN KÖTÜ İSTATİSTİĞİ

Dortmund son 7 resmi maçında 1 galibiyet alabilen Dortmund, 25 puan ile 9. sırada kaldı. Holstein Kiel ise 11 puanla 17. basamakta yer aldı.