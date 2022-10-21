SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Nuri Şahin'in Fatih Terim itirafı olay oldu! "Sen kimsin? Maradona mısın?"

Nuri Şahin'in Fatih Terim itirafı olay oldu! "Sen kimsin? Maradona mısın?"

21.10.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik Direktör Nuri Şahin, gazeteci Mehmet Demirkol'un Sokrates kanalındaki programına konuk oldu. Hocalıktan oyunculuk kariyerine kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulunan Nuri Şahin, teknik direktör Fatih Terim ile ilgili anılarını anlattı.

Nuri Şahin'in Fatih Terim itirafı olay oldu! "Sen kimsin? Maradona mısın?"

Antalyaspor teknik direktörü Nuri Şahin kariyeri ve geçmiş futbolculuk anılarıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Mehmet Demirkol'un sunduğu programa konuk olan Şahin, Fatih Terim ile ilgili soyunma odasında en iyi müdahale eden teknik direktör olduğunu söyledi.

iste_fatih_terim_in_yeni_yardimcisi_nuri_sahin_h17889_ff095

"SEN KİMSİN? MARADONA MISIN?"

Nuri Şahin, bir milli maç sonrası soyunma odasında Fatih Terim'in çatacak yer aradığını söyleyerek yaşadığı anıyı anlattı."O maçta ben nerden aklıma geldi bilmiyorum uzun kollu A Milli Takım forması istemiştim. Ne alaka yani. Herkes kısa kollu giyiyordu ben ise uzun kollu. Fena da oynamıyordum. Fatih Terim çatacak yer arıyordu. Bana çattı. Bana 'sen kimsin? Maradona mısın?' diye çıkıştı. Fatih Terim, bazen soyunma odasına girer hiç konuşmaz sadece değişiklikleri yazar odadan çıkardı" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu nasıl olur? Ünlü rapçi Drake, 11 milyon TL'lik bahis kuponu yaptı... İşte sonuçBu nasıl olur? Ünlü rapçi Drake, 11 milyon TL'lik bahis kuponu yaptı... İşte sonuç
Yıllar sonra Galatasaray'a geri dönüyor!Yıllar sonra Galatasaray'a geri dönüyor!
Michy Batshuayi, Jorge Jesus'u çıldırttı!Michy Batshuayi, Jorge Jesus'u çıldırttı!
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Antalyaspor Nuri Şahin Mehmet Demirkol milli takım Teknik Direktör nuri erden

En Çok Okunan Haberler

Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişti! Kaza sonrası Binali Yıldırım'dan ilk fotoğraf

Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişti! Kaza sonrası Binali Yıldırım'dan ilk fotoğraf

Liseli öğrencinin tuvalette başına gelen olay, okulundan etti!

Liseli öğrencinin tuvalette başına gelen olay, okulundan etti!

Christoph Daum’a kanser teşhisi konuldu!

Christoph Daum’a kanser teşhisi konuldu!

Fenerbahçe'de Kim Min Jae gerçeği ortayı çıktı! Meğer gerçek çok farklıymış...

Fenerbahçe'de Kim Min Jae gerçeği ortayı çıktı! Meğer gerçek çok farklıymış...

Beşiktaş ve Galatasaray'ın rakibi belli oldu

Beşiktaş ve Galatasaray'ın rakibi belli oldu

Türkiye'de de rahat durmadı! Herkes tanıyor... 'Icardi o isimle aşk yaşıyor'

Türkiye'de de rahat durmadı! Herkes tanıyor... 'Icardi o isimle aşk yaşıyor'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Uçak mide bulandıran olay! Rötar yaptı ama sebebi hava değildi

Uçak mide bulandıran olay! Rötar yaptı ama sebebi hava değildi

Muazzam faydası ortaya yeni çıktı

Muazzam faydası ortaya yeni çıktı

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Mükemmel çorba için şeflerin bilmenizi istemediği sırları

Mükemmel çorba için şeflerin bilmenizi istemediği sırları

Yeni fırsatlar yolunuza çıkmak üzere! Sabredin ve bekleyin

Yeni fırsatlar yolunuza çıkmak üzere! Sabredin ve bekleyin

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.