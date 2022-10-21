Nuri Şahin'in Fatih Terim itirafı olay oldu! "Sen kimsin? Maradona mısın?"

Antalyaspor teknik direktörü Nuri Şahin kariyeri ve geçmiş futbolculuk anılarıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Mehmet Demirkol'un sunduğu programa konuk olan Şahin, Fatih Terim ile ilgili soyunma odasında en iyi müdahale eden teknik direktör olduğunu söyledi.

"SEN KİMSİN? MARADONA MISIN?"

Nuri Şahin, bir milli maç sonrası soyunma odasında Fatih Terim'in çatacak yer aradığını söyleyerek yaşadığı anıyı anlattı."O maçta ben nerden aklıma geldi bilmiyorum uzun kollu A Milli Takım forması istemiştim. Ne alaka yani. Herkes kısa kollu giyiyordu ben ise uzun kollu. Fena da oynamıyordum. Fatih Terim çatacak yer arıyordu. Bana çattı. Bana 'sen kimsin? Maradona mısın?' diye çıkıştı. Fatih Terim, bazen soyunma odasına girer hiç konuşmaz sadece değişiklikleri yazar odadan çıkardı" dedi.



