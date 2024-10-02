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Nuri Şahin'nin Dortmund'undan farklı tarife! Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptı...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
02.10.2024 00:00
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Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında İskoçya temsilcisi Celtic ile kozlarını paylaştı. Signal Iduna Park'da oynanan mücadeleye Nuri Şahin'nin öğrencileri 7-1'lik tarihi bir farkla kazanarak damga vurdu.

Nuri Şahin'nin Dortmund'undan farklı tarife! Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Dortmund ile Celtic karşı karşıya geldi.

Almanya'da oynanan mücadelede Nuri Şahin'nin Dortmund'u sahadan 7-1'lik skorla ayrılarak tarihi bir farka imza attı.

2'DE 2 YAPTI

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Bu sonuçla birlikte Nuri Şahin’in takımı Borussia Dortmund, Devler Ligi’ndeki ikinci maçında da galibiyete uzanarak 6 puana yükseldi. Celtic ise ilk yenilgisini yaşadı ve 3 puanda kaldı.

Borussia Dortmund, Devler Ligi’nde 3. haftada Real Madrid’e konuk olacak. Celtic ise aynı haftada Atalanta ile deplasmanda karşılaşacak.

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Celtic dortmund şampiyonlar ligi
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