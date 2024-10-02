Nuri Şahin'nin Dortmund'undan farklı tarife! Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Dortmund ile Celtic karşı karşıya geldi.

Almanya'da oynanan mücadelede Nuri Şahin'nin Dortmund'u sahadan 7-1'lik skorla ayrılarak tarihi bir farka imza attı.

2'DE 2 YAPTI

Bu sonuçla birlikte Nuri Şahin’in takımı Borussia Dortmund, Devler Ligi’ndeki ikinci maçında da galibiyete uzanarak 6 puana yükseldi. Celtic ise ilk yenilgisini yaşadı ve 3 puanda kaldı.

Borussia Dortmund, Devler Ligi’nde 3. haftada Real Madrid’e konuk olacak. Celtic ise aynı haftada Atalanta ile deplasmanda karşılaşacak.