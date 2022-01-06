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Nuri Şahin Rosier'e ateş püskürdü! ''Hiç yakışmadı!''

06.01.2022 00:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turkcell Süper Kupa seremonisi öncesinde Amilton ve Valentin Rosier arasında tartışma yaşandı. Bu tartışmanın ardından Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin açıklamalarda bulundu. Rosier'e bunun hiç yakışmadığını ifade eden Nuri Şahin, "Maçı gölge altında bırakmak istemiyorum. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Kazanmaktan çok saygı önemli benim için. Bunu Beşiktaş camiasına söylemek istiyorum. Rosier'in yaptığı o kalitede bir futbolcuya yakışmadı." dedi.

Nuri Şahin Rosier'e ateş püskürdü! ''Hiç yakışmadı!''
Amilton

Amilton

BRE Brezilya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Antalyaspor
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Beşiktaş'ın Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup ederek Turkcell Süper Kupa şampiyonu olduğu maçın ardından seremoni öncesi tartışma yaşandı. Siyah-Beyazlı takımın yıldız futbolcusu Rosier ile Antalyaspor'un oyuncusu Amilton arasında gerginlik yaşandı. Bir müddet devam eden tartışmaya tribünler de katıldı.

ARAYA GİRİP SAKİNLEŞTİRDİLER

Tartışmayı iki tarafın futbolcuları karşılıklı gayretle sona erdirdi. Tartışmanın ardından iki takımda madalyalarını alarak sahadan ayrıldı.

NURİ ŞAHİN MAÇ SONU ATEŞ PÜSKÜRDÜ: YAKIŞMADI

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Maç sonu Amilton ile Rosier arasında yaşanan tartışmayla ilgili gelen soruya genç teknik adam, "Maçı gölge altında bırakmak istemiyorum. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Kazanmaktan çok saygı önemli benim için. Bunu Beşiktaş camiasına söylemek istiyorum. Rosier'in yaptığı o kalitede bir futbolcuya yakışmadı. Yine söylüyorum. Maça gölge düşürmek, Beşiktaş'ı kötülemek için söylemiyorum. Ancak, saygı çok önemli. Kazandığında da, kaybettiğinde de..." cevabını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Valentin Rosier
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