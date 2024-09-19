Nuri Şahin yaptığıyla maçın kaderini değiştirdi! Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı... Borussia Dortmund, Club Brugge'u deplasmanda 3-0 mağlup etti

UEFA Şampiyonlar Ligi yeni sezonun ilk maçında Club Brugge ile Borussia Dortmund kozlarını paylaştı.

Belçika'da Jan Breydel Stadyumu'ndaki maçı Borussia Dortmund 3-0'lık net bir skorla galip geldi.

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri Jamie Bynoe-Gittens (2) ve Sehrou Guirassy kaydetti.

MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Borussia Dortmund'un başında teknik direktör olarak ilk Şampiyonlar Ligi'ne maçına çıkan Nuri Şahin, sahadan galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Milli çalıştırıcının 68. dakikada Sabitzer yerine oyuna aldığı Jamie Bynoe-Gittens maçın kader oyuncusu oldu.

CELTIC'İ KONUK EDECEK

Dortmund, bir sonraki Şampiyonlar Ligi haftasında Celtic'i ağırlayacak. Club Brugge, Sturm Graz deplasmanına gidecek.