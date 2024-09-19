SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. Nuri Şahin yaptığıyla maçın kaderini değiştirdi! Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı... Borussia Dortmund, Club Brugge'u deplasmanda 3-0 mağlup etti

Nuri Şahin yaptığıyla maçın kaderini değiştirdi! Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı... Borussia Dortmund, Club Brugge'u deplasmanda 3-0 mağlup etti

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
19.09.2024 00:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi yeni sezonun ilk maçında Club Brugge ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Belçika'da Jan Breydel Stadyumu'ndaki maçı Borussia Dortmund 3-0'lık skorla kazandı. Bu sonuçla birlikte teknik direktör Nuri Şahin ilk Şampiyonlar Ligi maçından galibiyetle ayrılmış oldu.

Nuri Şahin yaptığıyla maçın kaderini değiştirdi! Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı... Borussia Dortmund, Club Brugge'u deplasmanda 3-0 mağlup etti

UEFA Şampiyonlar Ligi yeni sezonun ilk maçında Club Brugge ile Borussia Dortmund kozlarını paylaştı.

Belçika'da Jan Breydel Stadyumu'ndaki maçı Borussia Dortmund 3-0'lık net bir skorla galip geldi.

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri Jamie Bynoe-Gittens (2) ve Sehrou Guirassy kaydetti.

MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Screenshot_5

Borussia Dortmund'un başında teknik direktör olarak ilk Şampiyonlar Ligi'ne maçına çıkan Nuri Şahin, sahadan galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Milli çalıştırıcının 68. dakikada Sabitzer yerine oyuna aldığı Jamie Bynoe-Gittens maçın kader oyuncusu oldu.

CELTIC'İ KONUK EDECEK

aa-20240913-35636862-35636843-borussia-dortmund-fc-heidenheim

Dortmund, bir sonraki Şampiyonlar Ligi haftasında Celtic'i ağırlayacak. Club Brugge, Sturm Graz deplasmanına gidecek.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Nuri Şahin dortmund şampiyonlar ligi
En Çok Okunan Haberler
Fed faiz indirdi; altın, dolar, Bitcoin ne oldu?

Fed faiz indirdi; altın, dolar, Bitcoin ne oldu?

Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar! "Evet demedim doğru değil hatta şaşkınlıkla izledim"

Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar! "Evet demedim doğru değil hatta şaşkınlıkla izledim"

Mourinho istemedi, Acun Ilıcalı resmi temaslara başladı!

Mourinho istemedi, Acun Ilıcalı resmi temaslara başladı!

Fenerbahçe, Galatasaray'ı 7 ayrı kuruma şikayet etti!

Fenerbahçe, Galatasaray'ı 7 ayrı kuruma şikayet etti!

Ahmet Çakar'dan derbi tahmini!

Ahmet Çakar'dan derbi tahmini!

Semih Şentürk ayrılığı duyurdu!

Semih Şentürk ayrılığı duyurdu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.