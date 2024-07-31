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  4. Nursel Ergin ve Murat Akyer boşanıp tekrar barışmıştı! Aşk dolu paylaşım

Nursel Ergin ve Murat Akyer boşanıp tekrar barışmıştı! Aşk dolu paylaşım

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
31.07.2024 07:41
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'Gelinim Mutfakta' programında uzun yıllar sunuculuk yapan Nursel Ergin, 2017 yılında dünyaevine girdiği Murat Akyer ile boşanıp kısa süre sonra barışmıştı. Akyer eşinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

Nursel Ergin ve Murat Akyer boşanıp tekrar barışmıştı! Aşk dolu paylaşım

'Var Mısın Yok Musun? yarışmasıyla ünlenen ve sonrasında sunuculuk yapmaya başlayan Nursel Ergin, uzun süre 'Gelinim Mutfakta' yarışmasının sunuculuğunu üstlenmiş ve kısa süre önce ayrılık kararı almıştı.

Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ergin, bu sefer de özel hayatıyla gündeme geldi.

2017 yılında evlendiği Murat Akyer ile boşanan ve o dönem "Kısacık hayatımızın 6 yılında, en güzel şarkıları birlikte dinledik, söyledik dans ettik, birçok ülkenin yağmurun da birlikte ıslandık, güldük ,ağladık, lokmamızı bölüştük, hayatı paylaştık yüzümüzdeki çizgilere saçımızda beyazlara şahit olduk, çok sevdik, değer verdik aşkı tattık" demişti.

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Dans ettikleri anları paylaşarak boşanma haberi veren Nursel Ergin bir süre sonra Murak Akyer ile barıştı.

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Birlikteliklerine devam eden çift romantik bir paylaşımla gündeme geldi. Akyer eşinin doğum gününü dudak dudağa bir kareyi paylaşarak kutladı.

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Çiftin o anlarına "Çok güzelsiniz", "Mutlu olun" yorumları geldi.

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Nursel Ergin Akyer nursel ergin
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