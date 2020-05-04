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Nurseli İdiz'den Serdar Ortaç ve Coşkun Sabah'a sitem! 'Büyük ayıp'

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2020 11:18 | Son Güncelleme

Coşkun Sabah ile Serdar Ortaç salgın nedeniyle konserleri iptal edilince, ‘Masraflarımız çok, hazıra dağ dayanmaz’ açıklamasını yapmıştı.

Nurseli İdiz'den Serdar Ortaç ve Coşkun Sabah'a sitem! 'Büyük ayıp'

59 yaşındaki oyuncu Nurseli İdiz, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına bağlandı ve şöyle konuştu; Aylık 20 bin TL kaybım var. Ama birçok kişinin ekonomik sıkıntı çektiği bu zamanda Coşkun ile Serdar’ın açıklaması ayıp.
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Benim kenarda birikmiş param olabilirdi ama yanlış bir ticari hamle ile bütün mal varlığımı kaybettim. Bir ticari başarısızlığa düştüm. Çok büyük borçlar ödedim. En büyük hatam. Birikim yapmamak. Belki daha az borç ödeyip kendime saklayabilirdim. Hala da borçlarım var umarım işler açılır da her şey hallolur.


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Anahtar Kelimeler:
Nurseli İdiz, Coşkun Sabah, serdar ortaç,

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