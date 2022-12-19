Nusret, Angel di Maria'dan sonra Messi'nin koluna yapıştı! Messi pas vermedi, bomba anlar

Nusret Gökçe Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde yaptığı hareketlerle en az Arjantinli futbolcular kadar Türkiye gündeminde yer edindi.

Arjantin'in Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu olması sonrası stadyumda sevinen futbolcuların arasına karışan Nusret önce Angel di Maria'yla poz verdi sonra Messi'ye gitti.

Görüntülerde, Nusret'in Messi'nin kolundan tutup fotoğraf çektirmek istediği anlar kameraya yansıdı. Messi görüntülerde Nusret'e pas vermezken o anlar yüzünden ünlü kasap sosyal medyanın diline düştü.

Nusret daha sonra Messi'yle pozunu "Adamsın" notuyla paylaşsa da dalga konusu olmaktan kurtulamadı.

