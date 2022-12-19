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Nusret, Angel di Maria'dan sonra Messi'nin koluna yapıştı! Messi pas vermedi, bomba anlar

19.12.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar'da gerçekleşen 2022 FIFA Dünya Kupası final maçında Arjantin şampiyon oldu. Sahada Arjantinli futbolcular ve aileleri bu efsane anın mutluluğunu yaşarken Nusret Gökçe de sahaya indi. Sahada Messi'nin koluna yapışıp fotoğraf çektirmeye çalışan Nusret sosyal medyanın diline düştü.

Nusret Gökçe Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde yaptığı hareketlerle en az Arjantinli futbolcular kadar Türkiye gündeminde yer edindi.

Arjantin'in Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu olması sonrası stadyumda sevinen futbolcuların arasına karışan Nusret önce Angel di Maria'yla poz verdi sonra Messi'ye gitti.

Nusret Gökçe sahaya indi, Angel di Maria ve kupayla poz verdi! O anlar dalga konusu oldu Nusret Gökçe sahaya indi, Angel di Maria ve kupayla poz verdi! O anlar dalga konusu oldu

Görüntülerde, Nusret'in Messi'nin kolundan tutup fotoğraf çektirmek istediği anlar kameraya yansıdı. Messi görüntülerde Nusret'e pas vermezken o anlar yüzünden ünlü kasap sosyal medyanın diline düştü.

Nusret daha sonra Messi'yle pozunu "Adamsın" notuyla paylaşsa da dalga konusu olmaktan kurtulamadı.

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