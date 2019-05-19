Nusret, dünyaca ünlü şarkıcının klibinde oynadı

Ünlü işletmeci Nusret, DJ Khaled'in klibinde yer aldı. Nusret'in New York'taki mekanına sürekli ziyarette bulunan DJ Khaled, Nusret'i klibinde de oynattı.
DJ KHALED ETİ HAVADA YAKALADI
DJ Khaled, Meek Mill, J Balvin, Lil Baby, Jeremih ile düet yaptığı You Stay şarkısının klibinde Nusret'e de rol verdi.
Nusret klipte etleri kesiyor, ardından meşhur tuzlama hareketini gerçekleştiriyor. Klibin en dikkat çeken kısmı ise Nusret'in eti havaya fırlatması ve DJ Khaled'in eti ağzıyla kapması. Yayınlanan klibi, 17 saat içinde 2,5 milyon kişi izledi.
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