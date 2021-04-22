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Nusret'e kötü haber! Etiler şubesinde yangın çıktı

22.04.2021 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü et restoranı Nusr-Et’in Etiler şubesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Nusret'e kötü haber! Etiler şubesinde yangın çıktı

Yangın, saat 14.10 sıralarında ünlü et restoranı Nusr-Et’in Etiler’de bulunan şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranın dış cephesinde süren çalışma esnasında izolasyon malzemesi alev aldı. Bunun üzerine restoran çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi.

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İhbarı alan itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışmaları sonucu kısa sürede söndürülürken, dış cephedeki malzeme de yeni bir parlama ihtimaline karşın söküldü.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Nusret Gökçe
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