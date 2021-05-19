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Nusret Gökçe, Al Pacino ile videosunu paylaştı: Ona reddedemeyeceği bir teklif sunacağım

19.05.2021 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe, hayranı olduğu Oscar ödüllü aktör Al Pacino ile buluştu. O anların videosunu Instagram'dan paylaşan Nusret, Baba filmine atıfta bulunarak "Ona reddedemeyeceği bir teklif sunacağım" notunu yazdı.

Nusret Gökçe, Al Pacino ile videosunu paylaştı: Ona reddedemeyeceği bir teklif sunacağım

'Salt Bae' (tuzlama) hareketiyle dünya çapında şöhret sahibi olan Nusret Gökçe, geçtiğimiz ay Beverly Hills'teki yeni restoranını açmıştı. Bir süredir Los Angeles'da bulunan Nusret, dünyaca ünlü aktör Al Pacino ile bir araya geldi.

Oscar ödüllü ABD'li aktör Al Pacino ile buluşan Gökçe, fotoğraflarını sosyal medya hesabından “Bir hayalim daha gerçek oldu” notuyla paylaştı.
Ekran Alıntısı
Nusret daha sonra ise Al Pacino ile sohbet ettiği anların videosunu Instagram'dan paylaştı. Nusret paylaşımına, Al Pacino'nun rol aldığı Baba filmindeki meşhur replik olan "Ona reddedemeyeceği bir teklif sunacağım" notunu da yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Al Pacino Nusret Gökçe
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