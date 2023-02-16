Nusret Gökçe'den AFAD'a dev bağış! Depremzedelere kayıtsız kalamadı

Nusret Gökçe dünyada tanınan Türk şeflerden birisi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Nusret'in Instagram'da 50,9 milyon takipçisi bulunuyor. Nusret Gökçe bugün yaptığı bir paylaşımla Kahramanmaraş ve toplamda 11 ilin etkilendiği deprem sonrasında afet bölgesinde kullanılmak üzere AFAD'a 25 milyon TL bağış yaptığını açıkladı.

Dünyanın birçok ülkesinde şubesi bulunan Nusret, paylaşımı Türkçe yaptı fakat İngilizce alt yazı kullanarak söylediklerinin tüm takipçileri tarafından anlaşılmasını sağladı.

Gökçe paylaştığı bağış videosunda:

"Evet. Buradan bütün Dünya'ya sesleniyorum. O gün bugün. Acımız büyük. Birlik ve beraberlik zamanı. Türkiye'miz için. Nusret markası olarak AFAD'a 25 milyon TL bağışta bulunuyoruz. Haydi Türkiye'm. El ele, gönül gönüle. Biz beraberiz. Biz Türkiye'yiz" dedi.

DAHA ÖNCE DE LİMİTSİZ KİŞİ SAYISI DEMİŞTİ

Nusret Gökçe, 25 milyon TL'lik bağış açıklamasını yapmadan önce de ihtiyaç sahiplerine yemek yardımında bulunmuştu. 50,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından afet bölgesindeki mutfağını paylaşmış ve 'limitsiz kişi sayısı' diyerek depremzedelere yemek dağıtmıştı.



