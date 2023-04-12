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Nusret Gökçe dünya basınında yine gündemde! Öğrencilere %30 indirim yaptı ama etin fiyatı şoke etti

12.04.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nusret Gökçe dünya basınında yine gündem oldu. Tuz serpme hareketiyle fenomen olan ve garip hareketleriyle de sık sık adından söz ettiren Nusret Harvard önünde poz vererek öğrencilerine %30 indirim sununca dünya basınının diline düştü.

Nusret Gökçe dünya basınında yine gündemde! Öğrencilere %30 indirim yaptı ama etin fiyatı şoke etti

Kendine has 'tuzlama' (saltbae) hareketiyle ününü ülke dışına taşıyan ve dünyanın çeşitli yerlerinde restoran açan Nusret Gökçe, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Son olarak Dünya Kupası döneminde dikkatleri üzerine çeken Nusret şu sıralar yine dünya basınında gündemde.

B
39 yaşındaki Nusret Gökçe "Okula gidemedim eğitim çok değerli Boston Nusr_Et restorantta tüm öğrencilere %30 indirim" paylaşımıyla dikkat çekti.

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ETİN İNDİRİMLİ FİYATINA YORUM YAĞDI

Bununla birlikte menüdeki orijinal fiyatı 1.500 dolar olan ünlü altın dürümlü sığır eti için indirim bile fayda etmiyor. Etin indirimli fiyatının 1.050 dolara düşmesi dünya basınında gündem oldu.

Ekran Alıntısı

Nusret'e yapılan yorumlar da basına yansıdı. Takipçiler Nusret'e "Bazı öğrencilere neden burs vermiyorsun?", "Bu şaka mı burs vermelisin", "Üniversite öğrencilerine bedava yemek nasıl olur? Üniversite öğrencilerinin parası yok dostum", "Hâlâ pahalı" yorumlarında bulundu.

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Nusret Gökçe sosyal medya yaşında

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