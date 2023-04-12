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Tetikçinin Oğlu'nun İsko'su Şevket Çoruh'u ekranda gören Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı bakın ne yaptı

12.04.2023 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ani bir kararla Arka Sokaklar dizisini bırakan Şevket Çoruh ekrandan çok da uzak kalamadı. Tetikçinin Oğlu'nun İsko'su olarak ekrana dönen Şevket Çoruh'u dizinin ilk bölümünde izleyen Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan bakın ne yaptı.

Tetikçinin Oğlu'nun İsko'su Şevket Çoruh'u ekranda gören Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı bakın ne yaptı

Arka Sokaklar'dan sonra bambaşka bir rolle ekrana dönen Şevket Çoruh gündem oldu. Arka Sokaklar'da uzun yıllar yer alan ve ani bir kararla diziyi bırakan Çoruh setteki arkadaşlarıyla zaman zaman da görüşmeye devam ediyor.

Tetikçinin Oğlu’nun İsko’su Şevket Çoruh'un ekrana dönüşünü Arka Sokaklar'dan arkadaşı Özgür Ozan da kutladı.

Ekran Alıntısı

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan Tetikçinin Oğlu’nun ilk bölümünü izleyince resmen ekranı öptü.

Arka Sokaklar'daki rolüne gönderme! O diziyle ekrana dönüyor Arka Sokaklar'daki rolüne gönderme! O diziyle ekrana dönüyor

Ozan ekranda arkadaşı Çoruh'u görünce ekranı öpüp "Başka türlü görüşemiyoruz" dedi.

ss

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Özgür Ozan arka sokaklar

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