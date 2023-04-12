Tetikçinin Oğlu'nun İsko'su Şevket Çoruh'u ekranda gören Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı bakın ne yaptı

Arka Sokaklar'dan sonra bambaşka bir rolle ekrana dönen Şevket Çoruh gündem oldu. Arka Sokaklar'da uzun yıllar yer alan ve ani bir kararla diziyi bırakan Çoruh setteki arkadaşlarıyla zaman zaman da görüşmeye devam ediyor.

Tetikçinin Oğlu’nun İsko’su Şevket Çoruh'un ekrana dönüşünü Arka Sokaklar'dan arkadaşı Özgür Ozan da kutladı.

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan Tetikçinin Oğlu’nun ilk bölümünü izleyince resmen ekranı öptü.

Ozan ekranda arkadaşı Çoruh'u görünce ekranı öpüp "Başka türlü görüşemiyoruz" dedi.



