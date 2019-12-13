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Nusret Gökçe duvara bantladığı pirzola için 7,2 milyar TL istedi

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
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Sosyetik kasap Nusret Gökçe, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın duvara bantlanmış muz isimli çalışmasını 120 bin dolara satmasına karşılık olarak duvara bağladığı pirzola 7,2 milyar TL'lik fiyat koydu.

Satışa sunduğu etlerle çektiği her videosu gündem olan sosyetik kasap Nusret Gökçe, son günlerin en çok konuşulan sanat eserine gönderme yaptı. Gökçe, duvara bantlanmış muz eserine karşılık olarak pirzolayı bantlayarak sosyal medya hesabından yayınlandı.

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7,2 MİLYAR TL'YE PİRZOLA

Ülkenin çeşitli yerlerinde restoranı olan ve zamanının bir kısmını spor yaparak geçiren Nusret Gökçe dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Gökçe, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın duvara bantlanmış muz isimli eserini 120 bin dolara satışa çıkarmasına karşılık bir hamle yaptı. Bir pirzolayı bantlayan Gökçe, bu fotoğrafı "Sadece $1,250,000,000 dedi" notuyla Instagram hesabından paylaştı. Gökçe'nin 1 milyar 250 milyon Dolar yani 7,2 milyar TL istediği bu pirzola için sosyal medya kullanıcılarının ne tepki vereceği merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
nusret pirzola instagram

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Okuyucu Yorumları 53 yorum
PİRZOLA YI MI İCAT ETMİŞ ,ETİ ATOMLARINDAN YENİDEN Mİ YARATMIŞ 1 PİRZOLA 1 DANA FİYATINA
Adama helal olsun işini tüm dünyaya tanıttı tebrik etmek lazım
@selcuksanri Sen fiyatı anlamamışsın kardeş, adam eski parayla 7,2 katrilyon(1.2 milyar USD) istiyor. :) Dünya kadar dana alırsın. :) Devlet bütçesi olur bu paradan, Türkiye'de verebilecek kişi sayısı da 10-15'i geçmez. :))
Bir sanat eserini bizim Türkler duymasın yeterki. Hemen yolma peşine düşerler toplumu. Yıllardır dünyada bi italyan yapmış bu hareketi.biri hamsi bantlar biri pirzola bamtlar Yakında bizimkiler kendini duvara bantlamassa ne olayım
@gonzales_james sanat eseri dediğin bantlı muz mu? Tamamen entel dantel sınıfının kendilerini tatmin etme duygusu sanat felan değil.
Şu adam gibi yaşayamadım hayatı be
BOŞ VER KERDEŞİM YAŞAMA YAŞALAMAYALIM NE VARMIŞ HAYATINDA EKMEK SAOGAN YEDE YİYELİM DE BUNUN GİBİ DOMUZ ETİ MUNDAR ETİNE BULAŞMAYALIM YEDİRDİKLERİ HEP DOMUZ MUNDAR ETTİR ALLAH BİZİ KORUSUN BUNUN GİBİ POPİLİST ZENGİN OLUP GÜNAHA BATACAGIMA FAKİR OLUR HALIDA YATARIM KURU EKMEK YERİM KABİRDE RAHAT YATARIM
@aaltay_1983 yedirdiklerinin mundar domuz eti olduğunu ispatlaman gerekir yoksa,müfteri durumuna düşeceksin islam ,yalanı asla kabullenmez ..! yoksa !? bu kabullenmediklerini sen yapıyor olmayasın...!!??
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