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Nusret Gökçe'nin hayali gerçek oldu! Al Pacino ile poz

19.05.2021 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Salt Bae' (tuzlama) hareketiyle dünya çapında şöhret sahibi olan Nusret Gökçe'nin hayali gerçek oldu. Al Pacino ile pozlarını paylaşan Nusret'e beğeni yağdı.

Nusret Gökçe'nin hayali gerçek oldu! Al Pacino ile poz

Tuz serpme hareketiyle dünya çapında ünlenen Nusret Gökçe son paylaşımıyla olay oldu.

Nusret Oscar ödüllü ABD'li aktör Al Pacino ile bir araya geldi.

Gökçe, ünlü aktör ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından “Bir hayalim daha gerçek oldu” notuyla paylaştı.

Ekran Alıntısı

Nusret'in ‘Scarface’ (Yaralı Yüz) filmini çok sevdiği ve etkisinde olduğu sık sık gündeme geliyordu. Nusret ile davalık olan garsonlar açıklamalarında "Kendini o filmdeki mafya babası Tony Montana sanıyordu. O havalarda dolaşıyordu" ifadelerini kullanmıştı.

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Al Pacino Nusret Gökçe
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