Nusret Gökçe'nin hayali gerçek oldu! Al Pacino ile poz

Tuz serpme hareketiyle dünya çapında ünlenen Nusret Gökçe son paylaşımıyla olay oldu.

Nusret Oscar ödüllü ABD'li aktör Al Pacino ile bir araya geldi.

Gökçe, ünlü aktör ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından “Bir hayalim daha gerçek oldu” notuyla paylaştı.

Nusret'in ‘Scarface’ (Yaralı Yüz) filmini çok sevdiği ve etkisinde olduğu sık sık gündeme geliyordu. Nusret ile davalık olan garsonlar açıklamalarında "Kendini o filmdeki mafya babası Tony Montana sanıyordu. O havalarda dolaşıyordu" ifadelerini kullanmıştı.



