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Nusret Gökçe'ye İBB'den müdahale! 'Beyoğlu’na yakışmayan giydirme...'

16.02.2021 10:09 | Son Güncelleme:
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Nusret Gökçe'ye İBB'den müdahale! 'Beyoğlu’na yakışmayan giydirme...'

Kasap Nusret Gökçe'nin İstanbul Galata'da açılacak yeni restoranı için astırdığı postere İBB'den müdahale geldi.

Dünya çapında tuz serpme hareketiyle tanınan kasap Nusret Gökçe, yeni şubesinin açılacağı İstanbul Galata Meydanı'nda bulunan tarihi binaya kendi posterini astırdı.

Nusret'in asılan posterinin tüm binayı kaplaması ise sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Ekran Alıntısı

Gündem olan postere İBB'den müdahale geldi. İBB Sözcüsü Murat Ongun yaptığı paylaşımda "İstanbul, tarihi ve kültürel zenginliği ile kendini tüm dünyaya rahatlıkla anlatabilecek derinlikte bir şehirdir. Beyoğlu’na yakışmayan giydirme İBB tarafından kaldırtıldı" dedi.


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