Nusret Gökçe, yeni restoranını Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da açtı

Salt Bae' (tuzlama) hareketiyle dünya çapında şöhret sahibi olan Nusret Gökçe, Türkiye'nin yanı sıra çok sayıda ülkede de restoran işletiyor.

Nusret, geçtiğimiz ay Londra'nın merkezindeki yeni restoranını açmıştı.

Ünlü şef, 28'inci restoranını da duyurdu.

Restoranlarındaki fiyatlarıyla dünya basınının da sık sık yer bulan Nusret, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yeni restoranını açtı.

Nusret Gökçe, Riyad'daki restoranından paylaşımlar yaptı.

ÇOK SAYIDA ÜLKEDE RESTORAN AÇTI

Nusret'in Türkiye'nin dışında Abu Dhabi, Dubai, İbiza, Doha, Miami, New York, Dallas, Boston, Beverly Hills, Mikonos'da restoranları bulunuyor.

Nusret geçtiğimiz günlerde ise İtalyan restoran zinciri Cipriani’nin İstanbul’da yeni bir şubesini açmak üzere sözleşme imzaladığını açıklamıştı.

LONDRA'DAKİ FİYATLARI OLAY OLMUŞTU

Nusret’in Londra şubesinde biftek 630, hamburger 100, salata 23 ve kola 9 pound’a satılıyordu. Restoranın fiyatları, daha önce birçok kez İngiltere’de eleştiri konusu olmuştu.

Restoranın müşterileri arasında Wayne Rooney, David Beckham ve Naomi Campbell gibi ünlü isimler yer almıştı.



