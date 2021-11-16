MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nusret Gökçe, yeni restoranını Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da açtı

Nusret Gökçe, yeni restoranını Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da açtı

16.11.2021 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe, 28'inci restoranını Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da açtı. Nusret yeni restoranının açılışıyla ilgili paylaşımlar yaptı. Bir personeliyle fotoğrafını paylaşan Nusret, "Bana gizli haberi verdi. Gece rekoru kıracağız" notunu yazdı.

Salt Bae' (tuzlama) hareketiyle dünya çapında şöhret sahibi olan Nusret Gökçe, Türkiye'nin yanı sıra çok sayıda ülkede de restoran işletiyor.

Nusret, geçtiğimiz ay Londra'nın merkezindeki yeni restoranını açmıştı.

253762299_620893682269873_2929947608549768200_n

Ünlü şef, 28'inci restoranını da duyurdu.

257519560_991435864737529_2036562021146492281_n

Restoranlarındaki fiyatlarıyla dünya basınının da sık sık yer bulan Nusret, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yeni restoranını açtı.

256288480_1084207609018828_2483883143250714596_n

Nusret Gökçe, Riyad'daki restoranından paylaşımlar yaptı.

256532550_572886463795257_5950230734713077928_n

ÇOK SAYIDA ÜLKEDE RESTORAN AÇTI

Nusret'in Türkiye'nin dışında Abu Dhabi, Dubai, İbiza, Doha, Miami, New York, Dallas, Boston, Beverly Hills, Mikonos'da restoranları bulunuyor.

Londra'da restoran açan Nusret Gökçe: İngilizcem neredeyse bir İngiliz gibiLondra'da restoran açan Nusret Gökçe: İngilizcem neredeyse bir İngiliz gibi

Nusret geçtiğimiz günlerde ise İtalyan restoran zinciri Cipriani’nin İstanbul’da yeni bir şubesini açmak üzere sözleşme imzaladığını açıklamıştı.

LONDRA'DAKİ FİYATLARI OLAY OLMUŞTU

Nusret’in Londra şubesinde biftek 630, hamburger 100, salata 23 ve kola 9 pound’a satılıyordu. Restoranın fiyatları, daha önce birçok kez İngiltere’de eleştiri konusu olmuştu.

Restoranın müşterileri arasında Wayne Rooney, David Beckham ve Naomi Campbell gibi ünlü isimler yer almıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
PARTNER Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor
Aynen bu şekil bekliyorumAynen bu şekil bekliyorum
Anahtar Kelimeler:
Riyad Suudi Arabistan Nusret Gökçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

15 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

15 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

Bergüzar'ın büyük aşkıydı! Rus karısı görenleri büyüledi

Bergüzar'ın büyük aşkıydı! Rus karısı görenleri büyüledi

Ekrem İmamoğlu'nun eski işini öğrenen Karsu şaşkına döndü! "Gerçekten mi?"

Ekrem İmamoğlu'nun eski işini öğrenen Karsu şaşkına döndü! "Gerçekten mi?"

Cihaz sahiplerine kritik uyarı! Hemen silin

Cihaz sahiplerine kritik uyarı! Hemen silin

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta bir zam daha

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta bir zam daha

ABD basınından çarpıcı haber! Beyaz Saray hızla yalanladı

ABD basınından çarpıcı haber! Beyaz Saray hızla yalanladı

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Bikinili pozlarıyla kızlarını gölgede bıraktı

Bikinili pozlarıyla kızlarını gölgede bıraktı

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Kenan İmirzalıoğlu şaşkına döndü! Kim Milyoner Olmak İster'de o soruyu bilemedi

Kenan İmirzalıoğlu şaşkına döndü! Kim Milyoner Olmak İster'de o soruyu bilemedi

Kıvrak danslarıyla 2000’li yıllara damga vurmuştu! Nez adeta zamana meydan okuyor

Kıvrak danslarıyla 2000’li yıllara damga vurmuştu! Nez adeta zamana meydan okuyor

Sevilen dizi final yapıyor

Sevilen dizi final yapıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.