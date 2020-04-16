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Nusret Harmandalı oynadı; olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2020 14:35 | Son Güncelleme

Salt bea hareketiyle dünyada ün kazanan Nusret Gökçe Harmandalı oynadı sosyal medyayı salladı. Klibini yayınlayan Nusret'e beğeni yağdı.

Tuz dökme hareketiyle fenomen hale gelen kısa sürede de dünyanın ve Türkiye'nin birçok yerinde mekan açan Nusret, sosyal medya hesabından Harmandalı oynadığı anları paylaştı.

Paylaşıma kısa sürede beğeni yağdı. Yurt dışında da ciddi bir hayran kitlesi olan Nusret'in sosyal medyada yaklaşık 27 milyon takipçisi var.

Dünyaca ünlü restoran işletmecisi Nusret Gökçe, koronavirüs salgını günlerinde hayranlarına büyük bir jest yapmıştı. Türkiye'nin dört bir yanından kendisine ulaşan 25 bin hayranına, aralarında cep telefonu, tablet, televizyon ve kahve makinelerinin de yer aldığı hediyeler gönderen Nusret, o anları Instagram hesabından paylaşmış ve beğeni toplamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Nusret Harmandalı, nusret dans,

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
önce zehirle sonra iyileştir, haydi be oradan
çok güzel olmuş
Köçek oynasaydın keşke
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