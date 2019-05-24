Nusret'in 24 ayar altın kaplama hamburgeri olay oldu

Nusret'i artık bilmeyen yok! Dünya çapındaki tanınırlığı sayesinde herkesin konuştuğu bir isim kendisi.

Dünyanın dört bir yanında açtığı Nusr-Et isimli lüks restoranları da pahalılığıyla biliniyor.

Nusret'in özellikle son dönemlerde seçkin müşterileri için hazırladığı 24 ayar altın kaplama etleri çok konuşulmuştu. Nusret'in tartışma yaratan meşhur altın kaplama etlerini tadanlar arasında ünlü futbolcu Franck Ribery ve Amerikalı DJ Khaled de vardı.

Nusret'in bu çok konuşulan altın kaplama etlerinin ardından yeni favorisi ise 24 ayarlık altın burger!

Nusret altın kaplama hamburgerinin yapımını, iki gün önce Instagram hesabı üzerinden paylaştı.

Nusret videoda, hamburger köftesini ve hatta içine koyacağı peyniri bile altın tozuna bulayarak pişiriyor!

Nusret'in hazırladığı bu parıl parıl parlayan hamburgerin fiyatı ise 300 dolar. Yani yaklaşık 1,800 TL...

