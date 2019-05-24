MAGAZİN

Nusret'in 24 ayar altın kaplama hamburgeri olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.05.2019 13:38 | Son Güncelleme

Cannes Film Festivali'ndeki tarzıyla konuşulan Nusret şimdi de altın tozuyla hamburger yaptı. Nusret'in hamburgerinin fiyatı duyanları şaşırttı.

Nusret'in 24 ayar altın kaplama hamburgeri olay oldu

Nusret'i artık bilmeyen yok! Dünya çapındaki tanınırlığı sayesinde herkesin konuştuğu bir isim kendisi.

Dünyanın dört bir yanında açtığı Nusr-Et isimli lüks restoranları da pahalılığıyla biliniyor.

Nusret'in özellikle son dönemlerde seçkin müşterileri için hazırladığı 24 ayar altın kaplama etleri çok konuşulmuştu. Nusret'in tartışma yaratan meşhur altın kaplama etlerini tadanlar arasında ünlü futbolcu Franck Ribery ve Amerikalı DJ Khaled de vardı.

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Nusret'in bu çok konuşulan altın kaplama etlerinin ardından yeni favorisi ise 24 ayarlık altın burger!

Nusret altın kaplama hamburgerinin yapımını, iki gün önce Instagram hesabı üzerinden paylaştı.

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Nusret videoda, hamburger köftesini ve hatta içine koyacağı peyniri bile altın tozuna bulayarak pişiriyor!

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Nusret'in hazırladığı bu parıl parıl parlayan hamburgerin fiyatı ise 300 dolar. Yani yaklaşık 1,800 TL...

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nusret Nusret Gökçe

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