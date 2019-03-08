Nusret'ten kadınlara 8 Mart jesti

Birçok ünlü ismi ağırlayan ve dünyanın farklı ülkelerinde şube açarak, tuz dökme stiliyle 'Salt Bae' lakabıyla şöhret olan et restoranı zinciri sahibi Nusret Gökçe, 8 Mart Kadınlar Günü'nde tüm kadınları şubelerine davet etti.

Gökçe, hazırladığı özel menüyü tüm şubelerinde kadınlara ücretsiz olarak servis edecek.

​Gökçe, Instagram hesabından, "Siz olmasaydınız biz olmazdık. Sizin yeriniz başımızın üstü. Yarın benim misafirimsiniz tüm kadınları bekliyorum" notunu paylaşarak tüm kadınları restoran şubelerine davet etti.

