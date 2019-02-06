Nvidia GeForce 418.81 ile yeni SLI profilleri ekleniyor

Nvidia, ekran kartları için güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. Firma şimdi de RTX serisi ile gelen DLSS için bir güncelleme yayınladı. GeForce 418.81 sürüm numarasına sahip güncelleme ile DLSS performansını 3DMark Port Royal üzerinden test edebiliyorsunuz. Peki, DLSS ve 3DMark Port Royal nedir?

3DMark Port Royal, gerçek zamanlı ışın izlemeye sahip yansımalar ve gölgeler içeren yeni bir kıyaslama aracıdır. 3DMark Port Royal’da DLSS açmak, yüzde 50‘ye varan performans artışı sağlıyor.

İşlenen sahnenin çok boyutlu özelliklerini çıkarmak için derin bir sinir ağını kullanan DLSS, nesne kenarlarına ve diğer yüksek kontrastlı bölgelere görüntü geliştirme ve yumuşatma özelliğini akıllıca uyguluyor.

Güncelleme ile ayrıca; Anthem, Assetto Corsa Competizione, Battlefleet Gothic: Armada 2, Life is strange Season 2, NBA 2K19 ve Space Hulk Tactics oyunlarına SLI desteği geliyor. Nvidia GeForce 418.81 güncellemesi ile yayın sırasında HDR ekranlarda yaşanan sorunlar çözülüyor. Windows 10‘un Twitter uygulaması sorun ve bazı oyunlarda G-SYNC‘ı etkinleştirmeme hatası da düzeltiliyor.

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