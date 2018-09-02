SPOR

Nwakaeme: Ev sahibi olma avantajımızı iyi kullandık

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 02.09.2018 09:45 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un yeni transferi Nwakaeme, Galatasaray karşısında ev sahibi olma avantajlarını iyi kullandıklarını söyledi.

Nwakaeme: Ev sahibi olma avantajımızı iyi kullandık

Spor Toto Süper Ligin 4. haftasında sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden bordo-mavililerde 2 gol atan takımın yeni transferi Nwakaeme, ev sahibi olma avantajlarını iyi kullandıklarını belirterek, "Bugün daha iyi olan taraf bizdik. İyi bir takıma karşı oynadık. Biz de büyük bir takımız. Bizim mutlu eden önemli bir galibiyet almamız oldu. İmkansız diye bir şey yoktur. Diğer oynadığım takımlarda da böyleydim. Hep bu düşünceyle oynamaya çalıştım. Ev sahibi olma avantajımızı da çok iyi kullandık. İyi bir takım karşı oynadık. Biz de gücümüzü biliyorduk. Güzel bir galibiyet oldu bizim adımıza" dedi.

Gerçekten inanılmaz bir taraftar sahibi olduklarını belirten Nwakaeme, "Onları tarif etmekte insan zorlanıyor. Bu galibiyeti onlarda hak ettiler. Bu galibiyet onlara da armağan olsun" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Nwakaeme Spor Toto Süper Lig Trabzonspor

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