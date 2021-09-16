Nwakaeme, Kasımpaşa'yı seviyor

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılırken, bordo-mavili takıma geldiği günden beri hücum hattında önemli bir performans ortaya koyan Nwakaeme ise bu sezon kariyerinin en iyi başlangıcına imza atmıştı.
İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-2019 sezonu başında transfer edilen golcü oyuncu, 4 sezondur bordo-mavili formayı giyerken 117 resmi karşılaşmada 37 gol attı. Başarılı futbolcu söz konusu gollerin 6'sını Kasımpaşa filelerine göndererek Türkiye kariyerinin en fazla golünü ise İstanbul temsilcisine karşı attı.
Nwakaeme, Kasımpaşa'ya karşı 5 resmi müsabakada forma giydi. Nijeryalı oyuncu 2 maçta rakip fileleri boş geçerken 3 maçta ise 2'şer gol atarak 6 gole imza attı.
Nwakame, bordo-mavili takımın ilk haftasında 5-1 galip geldiği Yeni Malatyaspor, ikinci haftada 2-1 kazandığı Sivasspor, 3. haftada 1-0 yendiği Giresunspor maçı ile 2-2 biten Galatasaray maçlarında 1'er gol olmak üzere 4 gol attı. Geride kalan 4 haftayı boş geçmeyen Nwakaeme, Kasımpaşa karşısında da gollerine devam ederek serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Ligde 4 maçı da boş geçmeyen Nwakaeme'nin gol attığı bu maçlarda Trabzonspor 10 puan elde ederek, ligde averajla Beşiktaş'ın gerisinde ikinci sırada yer aldı. Bordo-mavili takımın elde ettiği puanlara direkt katkı sağlayan oyuncu 1 de asist yaptı. Karadeniz ekibinin attığı 10 golün 4'ü ise Nijeryalı oyuncudan geldi.
KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA
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