SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Nwakaeme, Kasımpaşa'yı seviyor

Nwakaeme, Kasımpaşa'yı seviyor

16.09.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, bordo-mavili forma ile Süper Lig kariyerinde en fazla golü Kasımpaşa'ya attı. Ligin ilk 4 maçında 4 gol atarak seriye bağlayan Nijeryalı oyuncu, Kasımpaşa maçında da gol serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Nwakaeme, Kasımpaşa'yı seviyor

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılırken, bordo-mavili takıma geldiği günden beri hücum hattında önemli bir performans ortaya koyan Nwakaeme ise bu sezon kariyerinin en iyi başlangıcına imza atmıştı.

İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-2019 sezonu başında transfer edilen golcü oyuncu, 4 sezondur bordo-mavili formayı giyerken 117 resmi karşılaşmada 37 gol attı. Başarılı futbolcu söz konusu gollerin 6'sını Kasımpaşa filelerine göndererek Türkiye kariyerinin en fazla golünü ise İstanbul temsilcisine karşı attı.

3 MAÇTA 6 GOL

Nwakaeme, Kasımpaşa'ya karşı 5 resmi müsabakada forma giydi. Nijeryalı oyuncu 2 maçta rakip fileleri boş geçerken 3 maçta ise 2'şer gol atarak 6 gole imza attı.

SERİYE DEVAM

Nwakame, bordo-mavili takımın ilk haftasında 5-1 galip geldiği Yeni Malatyaspor, ikinci haftada 2-1 kazandığı Sivasspor, 3. haftada 1-0 yendiği Giresunspor maçı ile 2-2 biten Galatasaray maçlarında 1'er gol olmak üzere 4 gol attı. Geride kalan 4 haftayı boş geçmeyen Nwakaeme, Kasımpaşa karşısında da gollerine devam ederek serisini sürdürmeyi hedefliyor.

10 PUANA DİREKT KATKI

Ligde 4 maçı da boş geçmeyen Nwakaeme'nin gol attığı bu maçlarda Trabzonspor 10 puan elde ederek, ligde averajla Beşiktaş'ın gerisinde ikinci sırada yer aldı. Bordo-mavili takımın elde ettiği puanlara direkt katkı sağlayan oyuncu 1 de asist yaptı. Karadeniz ekibinin attığı 10 golün 4'ü ise Nijeryalı oyuncudan geldi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 haftada ikinci kez yakalandı! 5 saate 400 TL topladı1 haftada ikinci kez yakalandı! 5 saate 400 TL topladı
Kuraklık sorununa 'yerli' çözüm! "Yağmur suyunun 25 ton daha fazla tutuyor"Kuraklık sorununa 'yerli' çözüm! "Yağmur suyunun 25 ton daha fazla tutuyor"
Trabzonspor'dan Anders Trondsen açıklaması!Trabzonspor'dan Anders Trondsen açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Kasımpaşa Anthony Nwakaeme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca pazartesi gününü işaret etti

Bakan Koca pazartesi gününü işaret etti

Yürek burkan olay! "Borçlarım var, çalışmak zorundayım"

Yürek burkan olay! "Borçlarım var, çalışmak zorundayım"

Bilmiyorlar ki çiğ süt fiyatını devlet arttırdı

Bilmiyorlar ki çiğ süt fiyatını devlet arttırdı

Bitcoin'de günler sonra ciddi hareket! Grafik tekrar yön değiştirdi

Bitcoin'de günler sonra ciddi hareket! Grafik tekrar yön değiştirdi

Ev sahipleri tazminat ödeyebilir

Ev sahipleri tazminat ödeyebilir

Kıdem tazminatında artık o ücret de eklenecek

Kıdem tazminatında artık o ücret de eklenecek

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Mostafa Mohamed'in yeni takımını açıkladı

Mostafa Mohamed'in yeni takımını açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ertem Şener'e tepki yağıyor

Ertem Şener'e tepki yağıyor

Fatih Terim'den Şenol Güneş açıklaması

Fatih Terim'den Şenol Güneş açıklaması

''Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz!''

''Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz!''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.