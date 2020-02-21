SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Nwakaeme sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı

Nwakaeme sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı

FUTBOL HABERLERİ  | 21.02.2020 12:38 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı.

Nwakaeme sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı

Trabzonspor'a, cumartesi günün oynanacak Beşiktaş maçı öncesi kötü haber geldi. TRT Spor'da yer alan habere göre, yıldız oyuncu Anthony Nwakaeme, sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.

Ayrıntılar gelecek...

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bursa'daki cehennemlik! O askerler için yapılmışBursa'daki cehennemlik! O askerler için yapılmış
F.Bahçe ve G.Saray'a PFDK şoku!F.Bahçe ve G.Saray'a PFDK şoku!
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Anthony Nwakaeme Beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

Otobüsleri taşladılar, hastaneyi yakmaya çalıştılar

Otobüsleri taşladılar, hastaneyi yakmaya çalıştılar

Bakan Akar'dan önemli açıklamalar: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi

Bakan Akar'dan önemli açıklamalar: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi

Dev derbi öncesi G.Saray'a transfer çalımı

Dev derbi öncesi G.Saray'a transfer çalımı

Ryan Babel'den olay hareket

Ryan Babel'den olay hareket

Özel izinle sürpriz transfer!

Özel izinle sürpriz transfer!

Başakşehir turu zora soktu

Başakşehir turu zora soktu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Futbolcuları jiletlemişti! İşte yeni vukuatı

Futbolcuları jiletlemişti! İşte yeni vukuatı

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Efsane kulüp ligden çekiliyor!

Efsane kulüp ligden çekiliyor!

Dünya, Türkiye'de atılan bu golü konuşuyor

Dünya, Türkiye'de atılan bu golü konuşuyor

Okuyucu Yorumları 6 yorum
3 0 yenecektik sekiztaşı 2 0 yeneriz bizde
Ulan bir kerede şans gülsün ya
siz sahaya 11 kişi çıkında zaten yenecekseniz bir şekilde..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nwakaeme sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı

Beşiktaş maçı öncesi Trabzonspor'a kötü haber

Derbi öncesi Galatasaray'a transfer çalımı!

Dev derbi öncesi G.Saray'a transfer çalımı

Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi!

F.Bahçe ve G.Saray'a PFDK şoku!

Ali Tandoğan dönemi sona erdi

Ali Tandoğan dönemi sona erdi

Rusya'nın hocası Stanislav Çerçesov, Antalyaspor - Kasımpaşa maçını izledi

Rusya'nın hocası Süper Lig maçında

Futbol dünyasından ırkçılığa maruz kalan Marega'ya destek

Irkçılığa maruz kalan Marega'ya destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.