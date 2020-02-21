Nwakaeme sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı

Trabzonspor'a, cumartesi günün oynanacak Beşiktaş maçı öncesi kötü haber geldi. TRT Spor'da yer alan habere göre, yıldız oyuncu Anthony Nwakaeme, sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.
Ayrıntılar gelecek...
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