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O bir sağlık neferi! Ceviz suyunun faydaları nelerdir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 15.03.2019 14:40 | Son Güncelleme

Sağlığını düşünenler için hayati önem taşıyan ceviz suyu, beyin gelişiminden kalp hastalıklarına kadar koruyucu oluyor. Güne ceviz suyu ile başlamanız için size harika nedenler sunuyoruz, buyursunlar...

Karın şişliğinden gaz problemine, kolesterol ve kalp hastalıklarına kadar tam bir koruyucu koruyucu nefer!

O bir sağlık neferi! Ceviz suyunun faydaları nelerdir?

Bolca viitamin, Omega-3 ve yağlı asitler içeriyor

Bolca viitamin, Omega-3 ve yağlı asitler içeriyor
Cevizin tüm faydalarına hemen hemen herkes aşina... Uzmanların sıkça dillendirdiği gibi her gün bir avuç ceviz yemek, sağlıklı bir kalp, beyin ve kilo kontrolü için neredeyse şart.

Bebeklerin beyin gelişimine katkı sağlıyor

Bebeklerin beyin gelişimine katkı sağlıyor
Beyin gelişiminin yanı sıra, bebeğin ileri zamanlarında karşılaşabileceği alerjileri vakalarına karşı da tam bir korucu çeper oluşturuyor.

Tokluk süresini uzatır, yap yakıcı özelliği sayesinde kilo vermeyi hızlandırır

Tokluk süresini uzatır, yap yakıcı özelliği sayesinde kilo vermeyi hızlandırır

Düzenli olarak içilen ceviz suyu yorgunluk ve halsizliği yok eder

Düzenli olarak içilen ceviz suyu yorgunluk ve halsizliği yok eder

40 yaş üstü erkeklerin prostat problemlerini ortadan kaldırır

40 yaş üstü erkeklerin prostat problemlerini ortadan kaldırır

Ceviz suyu nasıl hazırlanır?

Ceviz suyu nasıl hazırlanır?
Yaklaşık 10 adet temizlenmiş cevizi 6 bardak ılık suya atın. 7/8 saat demlendirin. Bu karışımı sabah ve akşam bir bardak içebilirsiniz. Sabahları aç karnına, akşam ise yatmadan önce içmeye özen gösterin.
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