O bir sağlık neferi! Ceviz suyunun faydaları nelerdir?

Karın şişliğinden gaz problemine, kolesterol ve kalp hastalıklarına kadar tam bir koruyucu koruyucu nefer!

Bolca viitamin, Omega-3 ve yağlı asitler içeriyor

Cevizin tüm faydalarına hemen hemen herkes aşina... Uzmanların sıkça dillendirdiği gibi her gün bir avuç ceviz yemek, sağlıklı bir kalp, beyin ve kilo kontrolü için neredeyse şart.