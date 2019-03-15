Karın şişliğinden gaz problemine, kolesterol ve kalp hastalıklarına kadar tam bir koruyucu koruyucu nefer!
O bir sağlık neferi! Ceviz suyunun faydaları nelerdir?
Bolca viitamin, Omega-3 ve yağlı asitler içeriyor
Cevizin tüm faydalarına hemen hemen herkes aşina... Uzmanların sıkça dillendirdiği gibi her gün bir avuç ceviz yemek, sağlıklı bir kalp, beyin ve kilo kontrolü için neredeyse şart.
Bebeklerin beyin gelişimine katkı sağlıyor
Beyin gelişiminin yanı sıra, bebeğin ileri zamanlarında karşılaşabileceği alerjileri vakalarına karşı da tam bir korucu çeper oluşturuyor.
Tokluk süresini uzatır, yap yakıcı özelliği sayesinde kilo vermeyi hızlandırır
Düzenli olarak içilen ceviz suyu yorgunluk ve halsizliği yok eder
40 yaş üstü erkeklerin prostat problemlerini ortadan kaldırır
Ceviz suyu nasıl hazırlanır?
Yaklaşık 10 adet temizlenmiş cevizi 6 bardak ılık suya atın. 7/8 saat demlendirin. Bu karışımı sabah ve akşam bir bardak içebilirsiniz. Sabahları aç karnına, akşam ise yatmadan önce içmeye özen gösterin.
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