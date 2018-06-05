O bir şifa kaynağı! Faydaları saymakla bitmeyen sarı karpuzla tanışmak ister misiniz?

60 yıl öncesine kadar Anadolu'da yetiştirilen sarı karpuzun üretimi uzun bir süre durmuş, lezzeti unutulmaya yüz tutmuşken şimdilerde Burdur'da yetiştirilmeye başlandı.

Çinlilerin favori meyvesi olan sarı karpuz, bağırsak kanserini önleyici özelliğe sahip.

İyi bir lif kaynağı olan sarı karpuz bağırsak hareketlerini düzenler ve bu karpuzun çekirdekleri bağırsak kanserini önlemede önemli bir rol oynar. Aynı zamanda çekirdek içinde bulunan cucurbocitrin isimli madde, kan basıncını düşürür ve böbrek fonksiyonlarını düzenler.

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Düşük kalorili olan bu karpuz kalsiyum, potasyum, B ve C vitaminleri açısından oldukça zengindir. Hem yağsız oluşu hem de vitamin ve mineraller açısından zengin olmasıyla diyetlerin vazgeçilmezi olmuştur.

İdrar söktürücü etkisi vardır

İdrar söktürücü özelliği sayesinde vücudunuzdaki atık maddeleri ve kanınızı temizler.

Rahat bir şekilde böbrek taşı dökülmesine yardımcı olur

Tüketildiğinde böbrekleri çalıştırır ve böbrek taşı veya kumunun sorunsuz, ağrısız bir şekilde dökülmesini sağlar. Bu özelliğinin yanı sıra kemik gelişimini de destekler.