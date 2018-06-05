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O bir şifa kaynağı! Faydaları saymakla bitmeyen sarı karpuzla tanışmak ister misiniz?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 05.06.2018 09:59 | Son Güncelleme

Doğanın şifalısı sarı karpuzu şu saatten sonra bilmeyen kalmayacak! Özellikle Çin'de bolca tüketilen sarı karpuz şifasının yanı sıra lezzetiyle de damak çatlatıyor...

O bir şifa kaynağı! Faydaları saymakla bitmeyen sarı karpuzla tanışmak ister misiniz?

60 yıl öncesine kadar Anadolu'da yetiştirilen sarı karpuzun üretimi uzun bir süre durmuş, lezzeti unutulmaya yüz tutmuşken şimdilerde Burdur'da yetiştirilmeye başlandı.

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Çinlilerin favori meyvesi olan sarı karpuz, bağırsak kanserini önleyici özelliğe sahip.

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İyi bir lif kaynağı olan sarı karpuz bağırsak hareketlerini düzenler ve bu karpuzun çekirdekleri bağırsak kanserini önlemede önemli bir rol oynar. Aynı zamanda çekirdek içinde bulunan cucurbocitrin isimli madde, kan basıncını düşürür ve böbrek fonksiyonlarını düzenler.

Diyet listenize ekleyin

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Düşük kalorili olan bu karpuz kalsiyum, potasyum, B ve C vitaminleri açısından oldukça zengindir. Hem yağsız oluşu hem de vitamin ve mineraller açısından zengin olmasıyla diyetlerin vazgeçilmezi olmuştur.

İdrar söktürücü etkisi vardır

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İdrar söktürücü özelliği sayesinde vücudunuzdaki atık maddeleri ve kanınızı temizler.

Rahat bir şekilde böbrek taşı dökülmesine yardımcı olur

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Tüketildiğinde böbrekleri çalıştırır ve böbrek taşı veya kumunun sorunsuz, ağrısız bir şekilde dökülmesini sağlar. Bu özelliğinin yanı sıra kemik gelişimini de destekler.

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