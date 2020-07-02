O buluş dünyayı değiştirdi! Olmasaydı dünya bu kadar gelişemezdi...

Taş devrinden günümüze geçen milyonlarca yılda birçok icat, tarihte önemli değişikliklere sebep oldu. Sayısız icatla insanlık tarihi birçok gelişmeye şahitlik etti. Bazı buluşlar hayat kurtardı, bazıları işleri ve süreçleri hızlandırdı, bazıları da bilgiye ulaşmayı kolaylaştırdı. İşte ateşten tekerleğe, pusuladan internete dünya tarihine yön veren buluşlar!

TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİREN İCATLAR

Ateş

Yıldırım düşmesinden ya da tesadüflerden kaynaklanan yangınlar haricinde ateşin insanlar tarafından bilinçli olarak kullanılması yaklaşık 1.4 milyon yıl öncesine dayanıyor. Ateşin bulunması, insanların geceleri ışığa ulaşmasını ve kendilerini hayvanlardan korumasını sağladı. Üstelik ateşin insanların beslenme düzenini değiştirmesi ve sindirimi zor besinleri pişirilerek daha kolay tüketilebilir bir hale getirmesi, insan beyninin gelişimini hızlandırdı.

Tekerlek

Yaklaşık 5-6 bin yıllık bir tarihi olan tekerlek, muhtemelen yan yana koyulan ağaç gövdelerinin üzerindeki nesnelerin ittirilerek hareket ettirilmesi fikrine dayanıyor. Tekerleğin icadı sayesinde ulaşımda, ticarette ve tarımda ilerleme sağlandı. Ayrıca göç etmek daha kolay bir hale geldi. Özellikle Kavimler Göçü'nün bir çağı kapatıp diğerini başlattığı düşünüldüğünde buna imkan tanıyan tekerlek, tarihin akışını etkileyen en önemli icatlardan biridir.