Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. O buluş dünyayı değiştirdi! Olmasaydı dünya bu kadar gelişemezdi...

O buluş dünyayı değiştirdi! Olmasaydı dünya bu kadar gelişemezdi...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Ateşten tekerleğe, matbaadan penisiline, internetten akıllı telefona milyonlarca icat dünya tarihine yön verdi. Gerek insanların meraklı yapısı gerek bir şeyleri daha iyiye taşıma isteği, çeşitli buluşları ortaya koydu ve dünyayı daha güzel bir noktaya taşıdı. Peki, insanlık tarihinde çığır açan müthiş buluşlar hangileri? Tarihin akışını değiştiren icatlar neler? Detaylar yazımızda...

O buluş dünyayı değiştirdi! Olmasaydı dünya bu kadar gelişemezdi...

Taş devrinden günümüze geçen milyonlarca yılda birçok icat, tarihte önemli değişikliklere sebep oldu. Sayısız icatla insanlık tarihi birçok gelişmeye şahitlik etti. Bazı buluşlar hayat kurtardı, bazıları işleri ve süreçleri hızlandırdı, bazıları da bilgiye ulaşmayı kolaylaştırdı. İşte ateşten tekerleğe, pusuladan internete dünya tarihine yön veren buluşlar!

TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİREN İCATLAR

Ateş

Yıldırım düşmesinden ya da tesadüflerden kaynaklanan yangınlar haricinde ateşin insanlar tarafından bilinçli olarak kullanılması yaklaşık 1.4 milyon yıl öncesine dayanıyor. Ateşin bulunması, insanların geceleri ışığa ulaşmasını ve kendilerini hayvanlardan korumasını sağladı. Üstelik ateşin insanların beslenme düzenini değiştirmesi ve sindirimi zor besinleri pişirilerek daha kolay tüketilebilir bir hale getirmesi, insan beyninin gelişimini hızlandırdı.

Tekerlek

Yaklaşık 5-6 bin yıllık bir tarihi olan tekerlek, muhtemelen yan yana koyulan ağaç gövdelerinin üzerindeki nesnelerin ittirilerek hareket ettirilmesi fikrine dayanıyor. Tekerleğin icadı sayesinde ulaşımda, ticarette ve tarımda ilerleme sağlandı. Ayrıca göç etmek daha kolay bir hale geldi. Özellikle Kavimler Göçü'nün bir çağı kapatıp diğerini başlattığı düşünüldüğünde buna imkan tanıyan tekerlek, tarihin akışını etkileyen en önemli icatlardan biridir.

Pusula

İlk pusulanın, denizciler tarafından mıknatıs taşı kullanılarak icat edildiği düşünülüyor. Pusula sayesinde yön bulmak kolaylaştığı için denizcilik faaliyetleri arttı. Coğrafi keşifler hızlandı ve farklı kıtalarda yaşayan insanlar arasındaki etkileşim arttı.

Matbaa

Matbaanın ilk olarak ağaç oyma tekniği kullanılarak Çin'de icat edildiği düşünülüyor. Hatta ilk gazete, M.S. 700 yılında Çin'de basıldı. Modern matbaa ise 15. yüzyılın ortalarında Gutenberg tarafından metal harflerle basım tekniği sayesinde bulundu. Matbaanın icadı, kitaplara ulaşımı kolaylaştırdı ve insanların kültürel düzeylerini önemli ölçüde etkiledi.

Penisilin

Alexander Fleming, penisilini 1928 yılında bir küfte buldu ve bu keşfi sayesinde 1945 senesinde Nobel Ödülü kazandı. Howard Florey ve Ernst Chain ise penisilini saflaştırarak antibiyotik ilaç haline getirdi. Bu sayede, milyonlarca insanın hayatı kurtuldu. Günümüzde de aktif bir şekilde kullanılan penisilin sayesinde birçok kişi sağlığına kavuşuyor.

İnternet

1960 yıllarında hayatımıza giren ve günlük yaşantımızda önemli bir yer kaplayan internet, kuşkusuz insanlık tarihinin en önemli icatlarından biri. İnternet sayesinde bilgiye ulaşmak kolaylaştı, globalleşme hız kazandı, dünya çapında iletişim ve kültürel etkileşim arttı. Hem işlerinizi yürütmek hem de eğlenceli vakit geçirmek için kullandığınız internet, sizce de tarihin akışını değiştiren en önemli icatlardan biri değil mi?

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ronaldo'yla aşk yaşadığını söylemişti! Çırılçıplak... Ronaldo'yla aşk yaşadığını söylemişti! Çırılçıplak...
Dolaşan kablo derdine son! Mandal ve tuvalet kağıdı rulosu sayesinde...Dolaşan kablo derdine son! Mandal ve tuvalet kağıdı rulosu sayesinde...
Bu bitkilere odanızda mutlaka yer verin! Fazla radyasyona maruz kalmamak için...Bu bitkilere odanızda mutlaka yer verin! Fazla radyasyona maruz kalmamak için...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Trend Haberler

Dikkat! Farkında olmadan her gün Deep Web'e giriyorsunuz! Meğer o siteler...

Dikkat! Farkında olmadan her gün Deep Web'e giriyorsunuz! Meğer o siteler...

Bu dekoratif ürünleri evde kolaylıkla yapabilirsiniz! Şişe ve yumurtayla...

Bu dekoratif ürünleri evde kolaylıkla yapabilirsiniz! Şişe ve yumurtayla...

Sahabe isimleri: Peygamber efendimizin sevdiği isimler

Sahabe isimleri: Peygamber efendimizin sevdiği isimler

Bu telefon aksesuarları hayatı kolaylaştırıyor! İşte en çok kullanılan aparatlar...

Bu telefon aksesuarları hayatı kolaylaştırıyor! İşte en çok kullanılan aparatlar...

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Mercedes A-180 Sedan fiyatı ve özellikleri

Mercedes A-180 Sedan fiyatı ve özellikleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Adını değiştirdi! Sebebini böyle açıkladı

Adını değiştirdi! Sebebini böyle açıkladı

Helyum gazı olmadan evde uçan balon yapımı

Helyum gazı olmadan evde uçan balon yapımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dikkat! Çocuğunuz, sizin yüzünüzden teknoloji bağımlısı olabilir! Korumak için...

Dikkat! Çocuğunuz, sizin yüzünüzden teknoloji bağımlısı olabilir! Korumak için...

Dikkat! Merkür retrosu başladı! İşin uzmanı hayatınızda yaşanacak değişimleri açıkladı...

Dikkat! Merkür retrosu başladı! İşin uzmanı hayatınızda yaşanacak değişimleri açıkladı...

Android telefonların gizli kodları ortaya çıktı! Sadece bu kodları yazarak...

Android telefonların gizli kodları ortaya çıktı! Sadece bu kodları yazarak...

Bu tüyoları bilmeyen Minecraft'ta başarılı olamıyor! İşte en iyi Minecraft tüyoları...

Bu tüyoları bilmeyen Minecraft'ta başarılı olamıyor! İşte en iyi Minecraft tüyoları...

Dolaşan kablo derdine son! Mandal ve tuvalet kağıdı rulosu sayesinde...

Dolaşan kablo derdine son! Mandal ve tuvalet kağıdı rulosu sayesinde...

Bu 3 tarifle evde kendi kolonyanızı yapabilirsiniz! Sadece 2 adımda hazır oluyor...

Bu 3 tarifle evde kendi kolonyanızı yapabilirsiniz! Sadece 2 adımda hazır oluyor...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.