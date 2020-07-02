O buluş dünyayı değiştirdi! Olmasaydı dünya bu kadar gelişemezdi...

Taş devrinden günümüze geçen milyonlarca yılda birçok icat, tarihte önemli değişikliklere sebep oldu. Sayısız icatla insanlık tarihi birçok gelişmeye şahitlik etti. Bazı buluşlar hayat kurtardı, bazıları işleri ve süreçleri hızlandırdı, bazıları da bilgiye ulaşmayı kolaylaştırdı. İşte ateşten tekerleğe, pusuladan internete dünya tarihine yön veren buluşlar!
Ateş
Yıldırım düşmesinden ya da tesadüflerden kaynaklanan yangınlar haricinde ateşin insanlar tarafından bilinçli olarak kullanılması yaklaşık 1.4 milyon yıl öncesine dayanıyor. Ateşin bulunması, insanların geceleri ışığa ulaşmasını ve kendilerini hayvanlardan korumasını sağladı. Üstelik ateşin insanların beslenme düzenini değiştirmesi ve sindirimi zor besinleri pişirilerek daha kolay tüketilebilir bir hale getirmesi, insan beyninin gelişimini hızlandırdı.
Tekerlek
Yaklaşık 5-6 bin yıllık bir tarihi olan tekerlek, muhtemelen yan yana koyulan ağaç gövdelerinin üzerindeki nesnelerin ittirilerek hareket ettirilmesi fikrine dayanıyor. Tekerleğin icadı sayesinde ulaşımda, ticarette ve tarımda ilerleme sağlandı. Ayrıca göç etmek daha kolay bir hale geldi. Özellikle Kavimler Göçü'nün bir çağı kapatıp diğerini başlattığı düşünüldüğünde buna imkan tanıyan tekerlek, tarihin akışını etkileyen en önemli icatlardan biridir.
Pusula
İlk pusulanın, denizciler tarafından mıknatıs taşı kullanılarak icat edildiği düşünülüyor. Pusula sayesinde yön bulmak kolaylaştığı için denizcilik faaliyetleri arttı. Coğrafi keşifler hızlandı ve farklı kıtalarda yaşayan insanlar arasındaki etkileşim arttı.
Matbaa
Matbaanın ilk olarak ağaç oyma tekniği kullanılarak Çin'de icat edildiği düşünülüyor. Hatta ilk gazete, M.S. 700 yılında Çin'de basıldı. Modern matbaa ise 15. yüzyılın ortalarında Gutenberg tarafından metal harflerle basım tekniği sayesinde bulundu. Matbaanın icadı, kitaplara ulaşımı kolaylaştırdı ve insanların kültürel düzeylerini önemli ölçüde etkiledi.
Penisilin
Alexander Fleming, penisilini 1928 yılında bir küfte buldu ve bu keşfi sayesinde 1945 senesinde Nobel Ödülü kazandı. Howard Florey ve Ernst Chain ise penisilini saflaştırarak antibiyotik ilaç haline getirdi. Bu sayede, milyonlarca insanın hayatı kurtuldu. Günümüzde de aktif bir şekilde kullanılan penisilin sayesinde birçok kişi sağlığına kavuşuyor.
İnternet
1960 yıllarında hayatımıza giren ve günlük yaşantımızda önemli bir yer kaplayan internet, kuşkusuz insanlık tarihinin en önemli icatlarından biri. İnternet sayesinde bilgiye ulaşmak kolaylaştı, globalleşme hız kazandı, dünya çapında iletişim ve kültürel etkileşim arttı. Hem işlerinizi yürütmek hem de eğlenceli vakit geçirmek için kullandığınız internet, sizce de tarihin akışını değiştiren en önemli icatlardan biri değil mi?
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