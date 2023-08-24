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O da Arabistan'a gitti! Manchester City, Aymeric Laporte'nin Suudi ekibi Al Nassr'a transfer olduğunu duyurdu

24.08.2023 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Nassr, İngiltere ekibi Manchester City'den İspanyol savunma oyuncusu Aymeric Laporte'u transfer etti. İşte detaylar...

Aymeric Laporte

Aymeric Laporte

İSP İspanya
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Manchester City
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Al Nassr Kulübü, Laporte transferini X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımla duyurdu. İngiltere basınında transferin 27,5 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği ve Laporte'un 3 yıllık sözleşmeye imza attığı öne sürüldü.

180 MAÇTA 12 GOL

890

Athletic Bilbao altyapısında yetişen 29 yaşındaki futbolcu, 2018'de Manchester City'ye transfer oldu. Beş Premier Lig, 3 Lig Kupası, 2 Federasyon Kupası, birer UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa zaferi yaşadığı Manchester City kariyerinde 180 maça çıkan Laporte, 12 gollük katkı sağladı.

RONALDO İLE TAKIM ARKADAŞI OLACAK

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Futbola büyük yatırım yapılan ve birçok yıldız ismin transfer edildiği Suudi Arabistan'da iddialı bir takım kuran Al Nassr, kadrosunda Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Otavio, Marcelo Brozovic, Alex Telles, Seko Fofana, David Ospina ve Anderson Talisca'yı da bulunduruyor.

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