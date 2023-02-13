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'O da artık bizden biri!' Josef de Souza, depremde ailesini kaybeden bir kız çocuğunu evlat ediniyor!

13.02.2023 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş’ın başarılı futbolcusu Josef de Souza, enkaz altından çıkarılan Arda Can ve Cenk ile bir araya gelerek destek oldu. Ziyareti sonrasında sosyal medyadan bir paylaşım yapan tecrübeli futbolcu, depremde ailesini kaybetmiş 1 kız çocuğunu evlat edinmek istediğini açıkladı. Souza'nın bu hareketi, sosyal medyada büyük bir beğeniyle karşılandı.

'O da artık bizden biri!' Josef de Souza, depremde ailesini kaybeden bir kız çocuğunu evlat ediniyor!

Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerden Mersin'e gelen afetzedelerle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Mersin'e gelen Souza, Yenişehir Fuar Alanı'ndaki depremzede çocukları ve ailelerini ziyaret etti. Souza, aileler ve çocuklarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremzedelere moral veren Souza, onlarla fotoğraf çektirdi. Tecrübeli futbolcu, alanın depremzedeleri en iyi şekilde ağırlayacak şekilde hazırlandığını belirtti.

"BU ÇOCUKLARI YALNIZ BIRAKMAYIN"

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Çalışanlara ve gönüllü destek verenlere teşekkür eden Souza, "Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor, bunu gördüm. Tüm Türkiye'ye mesaj vermek istiyorum; bu çocuklara sahip çıkın, onlar hepimizin çocukları. Ben de 4 erkek çocuk babasıyım. Onlar da her an babasız kalabilirler. Tüm Türk halkından istediğim şey, onları yalnız bırakmayın." ifadelerini kullandı.

"BİR KIZ EVLAT EDİNMEYE KARAR VERDİM"

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Ayrıca Josef de Souza, depremde ailesini kaybetmiş 1 kız çocuğunu evlat edinmek istediğini açıkladı.

Brezilyalı oyuncu, "Eşimle yaptığım konuşmada tüm bu sürecin sonunda mümkünse bir kız evlat edinmeye karar verdim. Elbette bunu tüm yasal sorumluluklarını yerine getirerek ve iyice araştırılarak yapmak isteriz. Ama öncelikle tüm çocuklarımıza iyi bakılabilecek yetimhaneyi birlikte kurabilmemiz için aylık destek verebilecek olan arkadaşlarıma ihtiyacım olacak." ifadelerini kullandı.

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