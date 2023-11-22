O da güzellik sektörüne girmişti! Petek Dinçöz'ün Dilan Polat itirafı şaşırttı! 'Beni aradı ve...'

Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından güzellik sektörü balonu adeta patladı. Güzellik merkezi sahibi tüm fenomenler MASAK tarafından inceleme altına alındı.

Özellikle son yıllarda güzellik merkezlerinin adeta bir furya haline gelmesiyle, birlikte gözler diğer güzellik merkezi sahiplerine çevrildi. Güzellik merkezi sahibi olduğu ortaya çıkan ünlü isimlerden birisi de şarkıcı ve oyuncu Petek Dinçöz oldu.

Dinçöz, 2021 yılında 'Petek Dinçöz Beauty' adlı güzellik merkezi açmış. Ataşehir'de bulunan güzellik merkezi internet üzerinden araştırıldığında ise kapalı olduğu görülüyor.

Petek Dinçöz, verdiği bir röportajda ise güzellik merkezi açtığında Dilan Polat'ın kendisini aradığını söyledi ve aralarında geçen telefon konuşmasını anlattı.

MagazinGündemi'nin haberine göre, güzellik merkezi açtığında kendisini Dilan Polat'ın aradığını itiraf eden Dinçöz, 'Beni o zaman Dilan Polat aradı, Hayırlı uğurlu olsun dedi' ifadelerini kullandı. Dinçöz'ün kendisini tanıyamadığını belirtmesi üzerine Polat'ın 'Dilan Polat ben, komşu olduk, hayırlı olsun' cevabını verdiğini dile getirdi.

Dinçöz'ün Dilan Polat'ın müşterileri nasıl çektiğini sorması üzerine, Polat, '24 saat Instagramdan paylaşım yaparak çekeceksin hayatım' yanıtını vermiş.

Petek Dinçöz, Dilan Polat haberlerine ise 'Güzellik merkezi açtım hala daha çalışanların sigortasını ödüyorum. Ben böyle bir şey görmedim. Böyle bir para, görüyorum haberlerde nasıl paralar kazanılmış. Böyle paralar yok.' yorumunu yaptı.





