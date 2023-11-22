MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. O da güzellik sektörüne girmişti! Petek Dinçöz'ün Dilan Polat itirafı şaşırttı! 'Beni aradı ve...'

O da güzellik sektörüne girmişti! Petek Dinçöz'ün Dilan Polat itirafı şaşırttı! 'Beni aradı ve...'

22.11.2023 12:34 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde iddialı sahne tarzı ve verdiği kilolar ile dikkat çeken ünlü şarkıcı Petek Dinçöz bu defa Dilan Polat itirafıyla gündem oldu. Güzellik merkezi sahibi olan Dinçöz güzellik sektörüne girdiğinde Dilan Polat'ın kendisini aradığını söyledi ve aralarında geçen konuşmayı açıkladı.

Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından güzellik sektörü balonu adeta patladı. Güzellik merkezi sahibi tüm fenomenler MASAK tarafından inceleme altına alındı.

Özellikle son yıllarda güzellik merkezlerinin adeta bir furya haline gelmesiyle, birlikte gözler diğer güzellik merkezi sahiplerine çevrildi. Güzellik merkezi sahibi olduğu ortaya çıkan ünlü isimlerden birisi de şarkıcı ve oyuncu Petek Dinçöz oldu.

kapak dilan polat

Dinçöz, 2021 yılında 'Petek Dinçöz Beauty' adlı güzellik merkezi açmış. Ataşehir'de bulunan güzellik merkezi internet üzerinden araştırıldığında ise kapalı olduğu görülüyor.

Petek Dinçöz, verdiği bir röportajda ise güzellik merkezi açtığında Dilan Polat'ın kendisini aradığını söyledi ve aralarında geçen telefon konuşmasını anlattı.

Petek Dinçöz 1

MagazinGündemi'nin haberine göre, güzellik merkezi açtığında kendisini Dilan Polat'ın aradığını itiraf eden Dinçöz, 'Beni o zaman Dilan Polat aradı, Hayırlı uğurlu olsun dedi' ifadelerini kullandı. Dinçöz'ün kendisini tanıyamadığını belirtmesi üzerine Polat'ın 'Dilan Polat ben, komşu olduk, hayırlı olsun' cevabını verdiğini dile getirdi.

Petek Dinçöz 2

Dinçöz'ün Dilan Polat'ın müşterileri nasıl çektiğini sorması üzerine, Polat, '24 saat Instagramdan paylaşım yaparak çekeceksin hayatım' yanıtını vermiş.

Petek Dinçöz 3

Petek Dinçöz, Dilan Polat haberlerine ise 'Güzellik merkezi açtım hala daha çalışanların sigortasını ödüyorum. Ben böyle bir şey görmedim. Böyle bir para, görüyorum haberlerde nasıl paralar kazanılmış. Böyle paralar yok.' yorumunu yaptı.

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bomba iddia! Evleniyor! Düğün yeri ve tarihi... Bomba iddia! Evleniyor! Düğün yeri ve tarihi...
Stüdyo karıştı! Böylesi ilk kez görüldüStüdyo karıştı! Böylesi ilk kez görüldü
Dilan Polat'ın avukatı konuştu! 'Çok ağlıyor'Dilan Polat'ın avukatı konuştu! 'Çok ağlıyor'
Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat Petek Dinçöz engin polat ünlü şarkıcı ele
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır'da vahşet! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

Diyarbakır'da vahşet! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

Erzurum’da dikkat çeken hazırlık! 1000 mezar kazıldı…

Erzurum’da dikkat çeken hazırlık! 1000 mezar kazıldı…

Dilan Polat'ın yeni avukatı açıklamalarıyla gündem oldu!

Dilan Polat'ın yeni avukatı açıklamalarıyla gündem oldu!

Ülkeye döviz getirecek hamle! Mehmet Şimşek açıkladı: Yeni düzenlemede tek şart...

Ülkeye döviz getirecek hamle! Mehmet Şimşek açıkladı: Yeni düzenlemede tek şart...

''Sanki sahada çay içiyorum, kahve içiyorum''

''Sanki sahada çay içiyorum, kahve içiyorum''

Emekli maaşı hesaplama için yeni sistem!

Emekli maaşı hesaplama için yeni sistem!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Balık tutarken kabusu yaşadı! Zıpkınla kendisini vurdu

Balık tutarken kabusu yaşadı! Zıpkınla kendisini vurdu

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Mucizevi kurtuluş! Ölüme dakikalar kala kurtarıldı

Mucizevi kurtuluş! Ölüme dakikalar kala kurtarıldı

Çıplaklar kampında 14 yaşındaki çocuk cinsel saldırıya uğradı

Çıplaklar kampında 14 yaşındaki çocuk cinsel saldırıya uğradı

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.