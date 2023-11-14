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O fotoğrafın perde arkası ortaya çıktı! Edin Dzeko'dan İsmail Kartal'a: 'Tepkim size değildi!'

14.11.2023 09:57 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor deplasmanına çıktı. Sarı - lacivertliler, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmış ve milli araya lider olarak girmişti. Fenerbahçe'de 84. dakikada oyundan alınan Edin Dzeko'nun tepkisi ve reaksiyonları dikkat çekmişti. Bosnalı golcünün bu durumla ilgili İsmail Kartal'la yaptığı açıklama ortaya çıktı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmada birçok pozisyona giren ancak golle sonuçlandıramayan Edin Dzeko, 84. dakikada yerini Michy Batshuayi'ye bırakmıştı.

Bosnalı yıldız, oyundan alınırken yaptığı hareketler ve reaksiyonlarıyla sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Dzeko'nun tepkisinin İsmail Kartal'a olup olmadığı ise merak ediliyordu.

"HAREKETİM ASLA SİZE DEĞİLDİ"

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Milliyet'in haberine göre dönüş uçağında Kartal ile bir görüşme gerçekleştiren Dzeko, hocasına "Kenara gelirken yaptığım hareket asla size değildi. Kendi performansım ve maçta girdiğim pozisyonları değerlendirememem beni biraz üzdü. Takıma katkı sağlayamamak her futbolcunun üzerinde bir baskı yaratır. Ben daha önce forma giydiğim takımlarda da kendi performansım böyle olunca aynı tepkiyi veriyordum. Dediğim gibi size bir saygısızlık yapmak istemedim." dedi.

FOTOĞRAFIN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI

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Özellikle sosyal medyada 'Kartal ile Dzeko'nun arasında sorun mu var' dedikoduları dolaşırken, kulüpten maçın ardından gece geç saatlerde ikilinin resmi servis edilmişti. Bu fotoğrafın planlı değil, tamamen doğaçlama bir şekilde çekildiği ortaya çıktı.

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