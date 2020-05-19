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O Futbolcudan ilginç açıklama! "Öpmedim taktik verdim"

ALMANYA HABERLERİ  | 19.05.2020 09:50 | Son Güncelleme

Sezona devam eden Bundesliga'nın 26. haftasında Hertha Berlin'in deplasmanda Hoffenheim'ı 3-0 mağlup ettiği maça ‘sosyal mesafe ihlali' damga vurdu.

O Futbolcudan ilginç açıklama! "Öpmedim taktik verdim"

Hertha Berlin’de Kevin Akpoguma 58. dakikada takımını 1-0 öne geçiririken gol sevinci sırasında Dedryck Boyata, Marko Grujic’i yanağından öptü.

Almanya Futbol Birliği (DFL), gol sevinçlerinde sosyal mesafeye uymayan Boyata ve Grujic’e ceza verilmeyeceğini açıkladı. Boyata, “Bu ne bir öpücük ne de sevinç gösterisiydi. Ellerimi Marko Grujic’in yüzüne sürdüğüm için özür dilerim. Ona bir duran top organizasyonuyla ilgili taktik veriyordum” dedi. (AKŞAM)

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