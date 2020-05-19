O Futbolcudan ilginç açıklama! "Öpmedim taktik verdim"

Hertha Berlin’de Kevin Akpoguma 58. dakikada takımını 1-0 öne geçiririken gol sevinci sırasında Dedryck Boyata, Marko Grujic’i yanağından öptü.
Almanya Futbol Birliği (DFL), gol sevinçlerinde sosyal mesafeye uymayan Boyata ve Grujic’e ceza verilmeyeceğini açıkladı. Boyata, “Bu ne bir öpücük ne de sevinç gösterisiydi. Ellerimi Marko Grujic’in yüzüne sürdüğüm için özür dilerim. Ona bir duran top organizasyonuyla ilgili taktik veriyordum” dedi. (AKŞAM)
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