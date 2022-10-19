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O haber sonrası ortalık karıştı, 'Bu nasıl olur!' F.Bahçe-G.Saray derbisini yabancı hakem yönetecek... İsmi bile belli

19.10.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de yaşanan hakem krizlerinin ardı arkası bu sezonda da kesilmek bilmezken, ligin şüphesiz en hararetli karşılaşması olan Fenerbahçe ve Galatasaray mücadelesinde devrim gibi bir yenilik yaşanabilir. TFF'nin Perşembe günü gerçekleştirileceği geniş kapsamlı istişare toplantısında 'hakem değişim' fikrini tekrar gündeme getireceği ve bu fikrine destek isteyeceği iddia edilirken, ilk yabancı hakemin Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde düdük çalacağı da öne sürülen iddialar arasında...

O haber sonrası ortalık karıştı, 'Bu nasıl olur!' F.Bahçe-G.Saray derbisini yabancı hakem yönetecek... İsmi bile belli

Süper Lig'de Mehmet Büyükekşi'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na seçilmesi sonrası yaşanan değişim rüzgarı devam ederken, sezon başında duyurulan “Süper Lig'de 2022-23 sezonu hakemliğe getirilen yeniliklerle başlıyor” başlığı altında bir maddeden bahsedilmiş, “Bazı Avrupa ülkeleri ile UEFA ve CONMEBOL arasında uygulanan 'hakem değişim programı’ (Erasmus) gerekirse devreye sokulacak” maddesi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından yeniden gündeme getirilmişti.

PERŞEMBE GÜNÜ SUNACAK

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Süper Lig'in kanayan yarası olan hakem kararları ve kulüplerin hakem serzenişleri sonrası Başkan Büyükekşi'nin perşembe günü yapılacak olan geniş kapsamlı istişare toplantısında 'hakem değişim' fikrini tekrar gündeme getireceği ve bu fikrine destek isteyeceği iddia edildi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A YANIT

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TFF yönetimi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un gündeme getirdiği “yabancı hakem” çağrısı ile Galatasaray tarafından yapılan “VAR” çağrılarına bu şekilde cevap vermeye çalışacak. TFF’nin bu konuda bir ön çalışma yaptığı hatta CONMEBOL yönetimi ile temas kurduğu ve bir hakem ismi aldığı ise gelen bilgiler arasında.

GÜNDEMDEKİ İSİM BELLİ OLDU

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Bu hakemin ise Şili Futbol Federasyonu’na bağlı Piero Maza olduğu öne sürüldü. Maza'nın Dünya Kupası dönüşünde oynanacan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yönetmesinin gündeme geleceği de gündemde.

'TARİHİN EN KÖTÜSÜ'

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Öte yandan İspanyol medya kuruluşu Sport, kendisini "tarihteki en kötü hakem" olarak adlandırırken. "Universidad de Chile ile Unión Española arasındaki maçta, beş saniyede iki kez topa dokundu! Her iki takım için de atakları kesintiye uğratıyor” şeklinde açıklama yapmıştı.

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