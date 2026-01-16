O hamlesiyle ortaya çıktı! Galatasaray Can Armando Güner ile anlaşmaya vardı

Ara transferde henüz resmi olarak bir hamle yapmamış olan Galatasaray, geçen hafta Can Armando Güner'i İstanbul'a getirmişti.

Henüz 18 yaşında olan ve 2008 doğumlu genç futbolcu, Galatasaray’ın sunduğu proje ve gelecek planından etkilendi. Ancak FIFA kuralları nedeniyle resmi sürecin sıkıntıya girmemesi adına Almanya’ya geri dönen Can Armando Güner, şu anda Mönchengladbach U-19 Takımı ile çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray yönetimi, genç oyuncuyu kadrosuna katmak için Alman kulübüyle temaslarını sürdürürken Sarı-kırmızılıların, bu transferi cüzi bir bonservis bedeliyle sonuçlandırmayı hedeflediği öğrenildi.

ANLAŞMA OLMAZSA...

Mönchengladbach’ın anlaşmaya yanaşmaması halinde ise Galatasaray’ın planı hazır; Can Armando Güner sezon sonunda bedelsiz olarak İstanbul’un yolunu tutacak.

INSTAGRAMDA TAKİP ETTİ

Transfer sürecindeki sıcak gelişmeler sosyal medyaya da yansıdı. Genç futbolcunun, Galatasaraylı yöneticiler Abdullah Kavukcu ve Fatih Demireli’yi sosyal medya hesabından takibe alması dikkat çekerken, Abdullah Kavukcu’nun da Can Armando Güner’i takip etmesi sarı-kırmızılı taraftarlar arasında heyecan yarattı.

Galatasaray cephesinde, Can Armando Güner’in uzun vadede kulübe önemli katkılar sağlayabilecek bir potansiyel olduğu görüşü öne çıkıyor.