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O ilin son saraç ustası: "Benimle birlikte tarih olacak"

Niğde'de bir dönemin en önemli zanaatları arasında yer alan saraçlık mesleği, teknolojinin gelişmesi ve yük hayvanlarının kullanımının azalmasıyla yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

O ilin son saraç ustası: "Benimle birlikte tarih olacak"

Kentte bir zamanlar en gözde zanaatlar arasında yer alan saraç ustalığı, teknolojinin gelişmesinin ardından at ve eşek kullanımının da büyük ölçüde azalmasıyla unutulmaya yüz tuttu.

Kentte mesleğinin son temsilcilerinden Ali Diker, babasından öğrendiği zanaatı 62 yıldır sürdürdüğünü söyledi. Kentin son saraç ustası olduğunu kaydeden Ali Diker mesleğin incelikleri hakkında bilgi verdi.

O ilin son saraç ustası: "Benimle birlikte tarih olacak" 1

"3-5 YIL SONRA BU MESLEK TAMAMEN BİTECEK"

Diker, saraçlığın sabır ve ustalık isteyen bir zanaat olduğunu vurgulayarak, her ürünün tamamen el emeğiyle ortaya çıktığını anlattı. Diker, "Bu işin çok ince noktaları var. Basit bir meslek değil. Yaptıkça yeni şeyler öğreniyor, daha çok tecrübe kazanıyorsunuz. Yaş aldıkça ustalaşıyorsunuz. Ama artık çırak yetişmiyor. Gençler bu işin geleceği olmadığına inanıyor. Böyle giderse 3-5 yıl sonra saraçlık tamamen bitecek" dedi.

O ilin son saraç ustası: "Benimle birlikte tarih olacak" 2

BİR ZAMANLAR 40 ÇEŞİT ÜRÜN ÜRETİYORDU

Geçmişte hayvancılığın yaygın olduğu dönemlerde yoğun şekilde çalıştıklarını anlatan Diker, bugün ise yalnızca sipariş üzerine üretim yaptığını söyledi. Diker, "Eskiden burada 30-40 çeşit ürün olurdu. Hamut, eğer, koyun çanı, köpek tasması, keçi kösteği gibi birçok ürün yapardık. Köyden kente göç ve teknolojik gelişmeler bizim mesleğin sonunu getirdi. Biz dört kardeşiz ama bu mesleği sürdüren sadece ben kaldım. 5 çocuğum var. Onlar da mesleğe ilgi göstermiyor. Eskiden at ve eşeklere yönelik ürünler yaparken bugün daha çok Sivas kangalı ve Aksaray malaklısı gibi çoban köpekleri için özel tasmalar üretiyorum. At ve eşek kalmayınca bizim meslek de yok oldu. Eskisi kadar talep yok ama aç kalmıyoruz. Gücüm yettiği yere kadar bu işi sürdüreceğim. Bu meslek benimle birlikte tarih olacak" ifadelerini kullandı.

O ilin son saraç ustası: "Benimle birlikte tarih olacak" 3
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Niğde meslek usta
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