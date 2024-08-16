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O ismi görenler bir daha baktı! Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
16.08.2024 21:09
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu mücadelesinde oynayacağı Young Boys maçı öncesi kadro listesini UEFA'ya bildirdi. Kadroda son günlerde takımdan ayrılması gündemde olan Zaha'nın da olması herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

O ismi görenler bir daha baktı! Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi
Wilfried Zaha

Wilfried Zaha

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Young Boys ile karşı karşıya gelecek Galatasaray UEFA'ya kadrosunu bildirdi.

ZAHA KADRODA!

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Açıklanan kadroda son günlerde takımdan ayrılması gündemde olan Wilfried Zaha'nın yer alması herkesi şaşkına çevirdi. Sarı-Kırmızılılar'da Eyüp Aydın, Yusuf Demir, Halil Dervişoğlu ve Sergio Oliveira ise kadroda yer almadı.

YENİLER DE DAHİL EDİLDİ

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UEFA'nın internet sitesindeki bilgiye göre, yeni transferlerden Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara, listede yer aldı.

Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği kadroda şu isimler yer aldı:

Fernando Muslera, Ahmet Şen, Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Leo Dubois, Derrick Köhn, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz.

İLK MAÇ DEPLASMANDA

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki eşleşmede ilk maçta Young Boys'a konuk olacak. Kritik karşılaşma 21 Ağustos Çarşamba günü 22.00'de oynanacak.

Sarı-kırmızılılar, eşleşmenin rövanşını evinde oynayacak. Galatasaray ile Young Boys arasındaki rövanş maçı 27 Ağustos Salı günü 22.00'de başlayacak.

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