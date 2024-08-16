O ismi görenler bir daha baktı! Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Young Boys ile karşı karşıya gelecek Galatasaray UEFA'ya kadrosunu bildirdi.
Açıklanan kadroda son günlerde takımdan ayrılması gündemde olan Wilfried Zaha'nın yer alması herkesi şaşkına çevirdi. Sarı-Kırmızılılar'da Eyüp Aydın, Yusuf Demir, Halil Dervişoğlu ve Sergio Oliveira ise kadroda yer almadı.
UEFA'nın internet sitesindeki bilgiye göre, yeni transferlerden Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara, listede yer aldı.
Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği kadroda şu isimler yer aldı:
Fernando Muslera, Ahmet Şen, Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Leo Dubois, Derrick Köhn, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki eşleşmede ilk maçta Young Boys'a konuk olacak. Kritik karşılaşma 21 Ağustos Çarşamba günü 22.00'de oynanacak.
Sarı-kırmızılılar, eşleşmenin rövanşını evinde oynayacak. Galatasaray ile Young Boys arasındaki rövanş maçı 27 Ağustos Salı günü 22.00'de başlayacak.