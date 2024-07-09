'O ismi satın' demişti, Mourinho'dan Recep Tayyip Erdoğan'a transfer yanıtı!

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe sezon öncesi hazırlıklarına Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında sürdürürken, kamptaki antrenmandan önce sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ERDOĞAN: GİTMESİNE İZİN VERİLMELİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı 'Ferdi Kadıoğlu çok hırslı, 'Ferdi'nin istikbaliyle oynamamak lazım, gitmesine izin verilmeli' sözleri sonrası konuşan Mourinho, Erdoğan'a cevap nitelinde de bir açıklama yaptı.

MOURINHO'DAN YANIT

Futbolcu satışı sorulan Mourinho, bu soruya yanıt olarak "Başkanımız kulübümüzün gelişmesini istiyor. Bu da en iyi oyuncuları elimizde tutmak, satmamak demek" dedi.





