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'O ismi satın' demişti, Mourinho'dan Recep Tayyip Erdoğan'a transfer yanıtı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.07.2024 08:05
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Hollanda ile oynanan EURO 2024 çeyrek final mücadelesini stattan takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya dönüşü uçakta yaptığı açıklamada Sarı-Lacivertliler'e transfer tavsiyesinde bulunurken, Mourinho'dan bu tavsiyeye yanıt geldi. İşte detaylar...

'O ismi satın' demişti, Mourinho'dan Recep Tayyip Erdoğan'a transfer yanıtı!

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe sezon öncesi hazırlıklarına Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında sürdürürken, kamptaki antrenmandan önce sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ERDOĞAN: GİTMESİNE İZİN VERİLMELİ

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı 'Ferdi Kadıoğlu çok hırslı, 'Ferdi'nin istikbaliyle oynamamak lazım, gitmesine izin verilmeli' sözleri sonrası konuşan Mourinho, Erdoğan'a cevap nitelinde de bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F.Bahçe'ye transfer tavsiyesi: O isim satılmalı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F.Bahçe'ye transfer tavsiyesi: O isim satılmalı!

MOURINHO'DAN YANIT

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Futbolcu satışı sorulan Mourinho, bu soruya yanıt olarak "Başkanımız kulübümüzün gelişmesini istiyor. Bu da en iyi oyuncuları elimizde tutmak, satmamak demek" dedi.

Euro 2024


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