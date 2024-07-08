Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye transfer tavsiyesi, Mourinho'ya seslendi: O isim satılmalı...

2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde oynadığımız Hollanda-Türkiye mücadelesini tribünden takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmanın ardından Almanya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Milli Takıma dair birçok soruyu yanıtlayan Erdoğan, Fenerbahçe'deki performansıyla alkış toplayan ve turnuvaya da damgasını vurarak tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başaran Ferdi Kadıoğlu'na ayrı bir parantez açtı.

"FERDİ ÇOK HIRSLI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yıldız isim için "Şunu çok açık net söylemem lazım. Ben bu maçlarda görev alan futbolcularımızın hiçbirini birbirinden ayırt edemem. Kalecimizden tut, sağ bek de sol bek de, orta saha da… Yani şimdi mesela bakıyorsun bir Ferdi Kadıoğlu’na, çok hırslı."

"İSTİKBALİYLE OYNAMAMAK LAZIM"

"Biz futbol oynadığımız zaman da hocamız bize derdi ki, “Oğlum topu yiyeceksiniz” Top yenir mi? “Yiyeceksiniz” Yani bu ne demek? Hırsını ortaya tam manasıyla koyacaksın. Şimdi mesela Ferdi'de bu var. O boyuyla Ferdi çok hırslı. Topu aldığı zaman, söktüğü zaman geriden forvete katılması çok çok sağlam. Şimdi onunla ilgili bazı rakamlar konuşuluyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Morinho, ‘gidemez’ dedi. Ferdi’nin de istikbaliyle oynamamak lazım" yorumunu yaptı.

"MONTELLA GÖREVİNİN BAŞINDA OLURSA..."

Erdoğan, milli takımın başarısını ve deneyimlerini EURO 2032’ye taşıyacaklarını belirtti. İtalyanlarla dayanışmanın önemine de değindi ve Montella’nın görevinin başında olması durumunda işlerinin daha kolay olacağını söyledi.





