O Jogo: Fenerbahçe, Barcelonalı Rafinha ile görüşüyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Portekiz basınından O Jogo, Fenerbahçe'nin Barcelonalı Rafinha'yı transfer etmek istediğini duyurdu. Haberde, 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun menajerinin, Fenerbahçe ile görüşme halinde olduğunu ve kısa süre içerisinde taraflar arasında anlaşma sağlanabileceği vurgulandı.

Barcelona ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rafinha, geçen sezon İspanyol ekibinde 8 resmi maçta görev yaptı. 2018 yılının Kasım ayında sakatlanan Rafinha sezonu kapattığı için sezonun geri kalanında forma giyememişti.

