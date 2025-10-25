O kararı tüm salon ayakta alkışladı! Fenerbahçe'nin Ali Koç'a olan borcu açıklandı

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, olağanüstü genel kurulda açıklamalarda bulundu.

Murat Salar, "Diğer borçlar kaleminin 4 Milyar 129 Milyon TL olarak gördüğümüz kalemin, yaklaşık 3 Milyar 510 Milyon TL'si başkanımız Sayın Ali Koç beyefendiye, kulübümüzün olan şahsi borcudur. Sayın başkanımız, çokça defa, kamuoyu önünde şu cümleyi kullanmıştır, "Benim Fenerbahçe'den herhangi bir alacağım yoktur." dedi.

"ALACAĞIM YOKTUR"

Murat Salar, ayrıca "Sayın başkanımız ile görüştüm. Resmi kayıtlarda borç gözüküyor. Şunu sizlerle paylaşabilirim, bizzat görüştüm. Başkanımız şunu da bize beyan etti, varislerini de bağlayabilecek bir şekilde buna dair kulüpten alacağı olmadığına dair bir beyanat vermeye hazır olduğunu bana iletti." sözlerini sarf etti.

SALONDA ALKIŞ TUFANI

Murat Salar'ın bu sözleri sonrası salondaki üyeler Ali Koç'u alkışladı.