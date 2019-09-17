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O kentte sahiller dolup taştı

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 17.09.2019 12:21 | Son Güncelleme

Menderes’in 43 kilometrelik sahil şeridinde yer alan Gümüldür, Özdere ve Ahmetbeyli mahallelerinde turizm sezonu tüm yoğunluğuyla devam ediyor. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, tüm vatandaşları eylül ayında da Menderes sahillerine davet etti.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, ilçede turizm sezonunun tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Menderes sahillerinde tüm işletmelerin ve otellerin açık olduğunu kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “İlçemizin sahil kesiminde turizm hareketliliği devam ediyor. Otellerimiz ve tüm işletmelerimiz açık. Gümüldür, Özdere ve Ahmetbeyli sahillerimizde eylül ayı bir başka güzel. Mavi ve yeşilin bir arada olduğu eşsiz doğası ve mavi bayraklı plajlarıyla sahil bölgemiz yazdan kalma günleri yaşamaya devam ediyor. Bu güzelliği yaşamak isteyen tüm vatandaşlarımızı sahil bölgemize bekliyoruz” dedi. (İHA)

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Menderes Tatil

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