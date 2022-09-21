O Kız dizisi için geri sayım sürüyor. Usta oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi adından söz ettireceğe benziyor. Vatandaşlar Kanal D'nin yeni dizisi ile ilgili internette araştırma yapmaya başladı. O Kız dizisinin Sitare'si Sezin Akbaşoğulları kimdir? Sezin Akbaşoğulları kaç yaşında, evli mi, Instagram adresi ne?

O KIZ DİZİSİNİN SİTARE'Sİ SEZİN AKBAŞOĞULLARI KİMDİR?

Sezin Akbaşoğulları 22 Nisan 1981'de İzmir'de dünyaya geldi.

Sezin Akbaşoğulları lisede tiyatro ile oyunculuk hayatına başlamıştır.

Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünü bitiren Akbaşoğulları, birçok projede yer almıştır.

Oyuncunun ilk rol aldığı film Gülizar, ilk dizisi de Bizim Evin Halleri’dir.

SEZİN AKBAŞOĞULLARI NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Sezin Akbaşoğulları 41 yaşında ve İzmirli'dir. Ünlü oyuncu Bizim Evin Halleri dizisinden sonra Bir Aşk Hikayesi, O... Çocukları, Kardelen, Kavşak, Yabancı, Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku, Sevgili Komşum, Beyaz Gelincik, Eylül, Sır Gibi, Derdest, Ah Kalbim, Küstüm Çiçeği, Sen De Gitme, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Ah Neriman, Racon Ailem İçin, Hatırla Gönül, Cesur ve Güzel, Fi, Ufak Tefek Cinayetler, Babamın Günahları, Ağlama Anne, Kırmızı Oda, Uyanış: Büyük Selçuklu gibi birçok dizi ve filmde rol almıştır.

SEZİN AKBAŞOĞULLARI INSTAGRAM ADRESİ NEDİR?

Sezin Akbaşoğulları'nın Instagram kullanıcı adı @sznakb'dir.

O KIZ DİZİSİ NE ZAMAN?

O Kız dizisi 21 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak.

O KIZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

45 yaşındaki Kadir (Erkan Petekkaya) hayatı 5 yaşında bir çocuğun saflığıyla algılamaktadır.

Kadir'in içindeki bu saf sevgi hayatındaki herkesi sarıp sarmalamaktadır.

O KIZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

O Kız dizisi oyuncu kadrosu:

Erkan Petekkaya(Kadir)

Sezin Akbaşoğulları (Sitare)

Cengiz Orhonlu(Ozan)

Dilin Döğer (Zeynep)

Macit Koper (İsmail)

Asiye Dinçsoy (Türkan)

Orhan Kılıç (Fevzi)

Ayten Uncuoğlu (Fatma)

Münire Apaydın (Nimet)

Ilgın Çakır (Mine)

Melih Selçuk (Salih)

Ece Efe(İpek)

Göktuğ Yıldırım (Mustafa)

Cem Kurtoğlu (Arkın)

Deniz Bakacak (Seda)

Mustafa Konak (Yusuf)

Nehir Gökdemir (Esma)

Zeynep Sönmez (Seher)



