O menajerden Galatasaray için olay sözler! "Bizimle dalga mı geçiyor?"

Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan, farklı takımlara kiralanmıştı.

DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

İki rumen oyuncunun menajerliğini yapan Giovanni Becali, ülkesinde katıldığı bir bir televizyon programında iki futbolcusunun transfer süreci hakkında açıklama yaptı. Ayrıca Becali'nin Fatih Terim hakkında söylediği sözler dikkat çekti. Futbolcuların menajeri Becali, Orange Sport kanalına konuk olarak Galatasaray'a yaptığı oyuncu satışından övünç duyduğunu ifade etti.

"OYUNCULARIM MADDİ OLARAK DEĞERLİ DEĞİL"

Becali yaptığı açıklamada "Avrupa'daki gözlemciler ve sportif direktörler, aynı değerde Hollandalı bir futbolcu ile Rumen bir futbolcu arasında seçim yapmak durumunda kaldıklarında hepsi benim oyuncularımı alırlar. Maalesef benim oyuncularım maddi olarak çok değerli değil" ifadelerini kullandı.

"SÖZÜME İTİMAT ETMİŞTİ"

Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Terim hakkında da konuşan Becali, "Sportif direktörün kendisine ilettiklerine ve benim sözüme itimat eden Fatih Terim'in kovulduğunu gördüm. Onlara sadece iki oyuncuyu 13 milyon Euro'ya satmıştım" açıklamasını yaptı.

ICARDİ ÖRNEĞİ...

Galatasaray'ın transfer politikasına dair de konuşan Becali, "Galatasaray, normalde 6-7 milyon euro'ya oyuncu almıyor. Bir oyuncu alıyor ve ona yıllık maaşını 4 milyon euro veriyor. Tıpkı Icardi'de olduğu gibi" şeklinde konuştu.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ!

Becali'nin bu sözlerinin sosyal medyada gündem olması sonrası Galatasaray taraftarı da ünlü menajere tepki gösterdi. Bazı taraftarlar "Bu adam bizimle dalga mı geçiyor?" yorumunda bulundu.

