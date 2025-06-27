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O olay sonrası taraftar sevinçten çıldırdı! 'Galatasaray Osimhen'i açıkladı' forması bile satışta...

Galatasaray'da Victor Osimhen'in takımda kalıp kalmayacağı merak edilirken Sarı-Kırmızılı yönetim golcü ismi kadrosuna katabilmek için elinden geleni yapıyordu. Galatasaray yönetimi yeni sezonda giyeceği formaları da taraftarın beğenisine sunarken bu esnada yaşanan beklenmedik bir gelişme Sarı-Kırmızılı taraftarları çok sevindirdi. İşte detaylar...

O olay sonrası taraftar sevinçten çıldırdı! 'Galatasaray Osimhen'i açıkladı' forması bile satışta...
Berker İşleyen

Geride bıraktığımız sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürürken taraftarın takımda kalmasını çok istediği ve transferi adeta arapsaçına Victor Osimhen için de hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Sarı-Kırmızılılar 2025-2026 sezonu formalarını tanıtırken tanıtım videosunda Victor Osimhen’in yer aldığı formanın da paylaşılması ve satışa sunulması transfere dair söylentileri yeniden alevlendirdi.

OSIMHEN’Lİ FORMALAR GÖRÜCÜYE ÇIKTI

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Sarı-kırmızılılar, 5 yıldızlı iç saha ve deplasman formalarını taraftarlarla buluştururken, ürünlerde Osimhen isminin yer alması büyük yankı uyandırdı.

'GALATASARAY OSIMHEN'İ AÇIKLADI'

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Bu adım, sadece bir tanıtım hamlesi olmaktan öte, transferin son aşamada olduğuna dair güçlü bir işaret olarak değerlendirildi. Resmi bir açıklama henüz gelmese de, Osimhen’li formaların satışa sunulması taraftarları heyecanlandırırken bu hamle ile 'Galatasaray Osimhen'i açıkladı' yorumları yapıldı.

Geçtiğimiz sezon Napoli’de 41 maçta 37 gol ve 8 asistlik performansıyla göz dolduran 26 yaşındaki yıldız oyuncunun ismi, bir süredir Galatasaray ile anılıyordu.

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Süper Lig son dakika forma galatasaray Victor Osimhen Osimhen
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