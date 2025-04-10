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O oyuncunun menajerinden şoke eden yanıt! Galatasaray yönetimi ile görüştü

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
10.04.2025 12:30
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Fernando Muslera'nın yerine arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın hedefindeki isimlerden biri de Alisson Becker'di. Brezilyalı eldivenin talebi sarı-kırmızılıları adeta şok etti ve Alisson defteri kapandı.

O oyuncunun menajerinden şoke eden yanıt! Galatasaray yönetimi ile görüştü

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışları devam ediyor. Bu bağlamda gündeme gelen isimlerden biri de Liverpool'un Brezilyalı file bekçisi Alisson Becker'di.

BAŞLAMADAN BİTTİ

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Galatasaray yönetimi, Alisson Becker'in menajeriyle görüşme gerçekleştirdi. Alisson'un menajeri, Suudi Arabistan'dan yıllık 30 milyon euro teklifler aldıklarını belirterek Galatasaray'a kapıyı 25 milyon eurodan açtı. Aldığı bu cevap karşısında şaşıran Galatasaray'da Alisson transferi başlamadan bitti.

EDERSON'DA RAFA KALDIRILDI

Bonservis bedeli de bulunan Brezilyalı kalecinin defteri Aslan adına erkenden kapanırken bir diğer adı geçen Manchester City’nin file bekçisi Ederson’dan da yüksek maliyeti sebebiyle uzak durulduğu öğrenildi.

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spor transfer futbol galatasaray
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