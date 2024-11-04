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O oyuncuyla benzerliği görenleri şaşırttı! Pelin Akil 'Ben sanmayın ama...' deyip paylaştı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
04.11.2024 16:24
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Yalı Çapkını dizisiyle uzun bir aradan sonra ekranlara dönen güzel oyuncu Pelin Akil, yaptığı doğum günü paylaşımıyla dikkat çekti. Oyuncu arkadaşı Nilay Cafer'la olan benzerliği görenleri şaşırttı.

O oyuncuyla benzerliği görenleri şaşırttı! Pelin Akil 'Ben sanmayın ama...' deyip paylaştı!

Bir süredir ekranlarda görünmeyen Pelin Akil, Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'na Diyar rolü ile dahil olmuştu. Diyar rolüyle Ferit'in yeni sevgilisi olarak seyirciyle buluşan Pelin Akil de fanlardan nasibini almıştı. "Bu hikaye, senaryo. Ben de oyuncuyum. Kendilerini bayağı bir kaptırıyorlar. Biz sizi çok seviyoruz, işimizi yapıyoruz. Bu kadar ciddiye almayın. Ben hiç bu kadarını beklemiyordum" açıklaması yapmak zorunda kalmıştı.

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"BEN SANMAYIN AMA BENZERİZ"

38 yaşındaki güzel ve başarılı oyuncu ise yaptığı paylaşımla gündem oldu. Oyuncu Nilay Cafer'in doğum gününü kutlayan Pelin Akil ve Cafer'in benzerliğini görenler şaşırdı. Akil, paylaşımına "Ben sanmayın ama benzeriz yalan yok ve bu beni çok mutlu eder, iyi ki doğdun güzeller güzelim seni çok seviyorum" notunu düştü.

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Pelin Akil
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